Kjósum með opnum huga

Nú er aðeins sólarhringur þar til þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram um það hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. ”Þjóðin ræður” er yfirskrift funda um allt land þar sem forsætisráðherra Íslands, Kristrún Frostadóttir, hefur rætt við fólkið í landinu og hlustað á hin ólíku sjónarmið. Forsætisráðherra og við öll vitum að þjóðaratkvæðagreiðsla um mikilvægt málefni er æfing í lýðræði, virku lýðræði, og hver sem niðurstaðan verður þá er ljóst að við höfum tekið þátt í samtölum og rökræðu sem eru forsenda þess að taka upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvernig sem fer er ávinningurinn sá að við erum betur að okkur um aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu, um íslenska hagsmuni og ólíka sýn á hvernig staða Íslands verður best tryggð í alþjóðlegu ölduróti.
En svo kann að fara að fjársterkir aðilar nái tilætluðum árangri. Með hræðsluáróðri, rétt eins og gert var í fyrra þegar þessir sömu aðilar lögðust á eitt til að reyna að koma í veg fyrir hækkun veiðigjalda. Ekkert af hrakspám stjórnarandstöðunnar hefur ræst nú ári síðar! En óumdeilanlega er djúp gjá milli þeirra sem standa vörð um sérhagsmuni sína, einokun, og hinna sem tala fyrir almannahagsmunum.
Andstaða peningaaflanna, og fjárfesting í henni, er í raun með ólíkindum. Það er ekki verið að kjósa um aðild að Evrópusambandinu á morgun, það er verið að kjósa um hvort hefja eigi viðræður við Evrópusambandið að nýju. Já eða nei um það. Það er eðlilegt að við höfum blendnar tilfinningar til Evrópusambandsaðildar, en það er ekki tímabært að taka afstöðu til þess fyrr en samningur liggur fyrir. Jáið núna er já við því að kanna hvað í samningi gæti falist. Svo fáum við tækifæri síðar til að taka afstöðu þegar samningsdrög liggja fyrir.
Mín von er sú að fólk láti ekki hræða sig frá því að segja já á morgun. Ég er spennt að sjá hvað samningur gæti fært okkur en hugnist mér það ekki þá segi ég nei. En ekki núna. Á morgun segi ég Já!
Höfundur er fyrrv. sendiherra.
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Kristín A. Árnadóttir skrifar
Eliza Reid skrifar
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Vala Steinsdóttir,Kristín Ólöf Grétarsdóttir skrifar
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Hópur meðlima í Ungum gegn ESB-aðild skrifar
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