Verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár og forsendur kjarasamninga eru brostnar. Í kvöldfréttum verður rætt við Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins og Höllu Gunnarsdóttur formann VR um stöðuna í beinni.
Einungis tveir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við ESB og Áfram Ísland hreyfingin, sem hvetur fólk til þess að segja nei á laugardag, stendur fyrir fjöldafundi á Austurvelli. Við verðum í beinni þaðan, heyrum í fundargestum og ræðum við Katrínu Jakobsdóttur sem ávarpaði fundinn.
Við segjum einnig frá því að vélstjóra sem átti að koma að því að sigla skipinu Bandero frá Íslandi var meinuð innganga í landið og kíkjum á Langanes þar sem makrílvertíð stendur yfir.
Auk þess sjáum við myndir frá Noregi þar sem Norðmenn sýna Haraldi konungi stuðning í verki og við verðum í beinni frá hátíðarfrumsýningu myndarinnar Um tímann og vatnið. Í Sportpakkanum hittum við meðal annars hlaupadrottningu sem mun máta sig við þær bestu í heimi í utanvegahlaupum í fyrramálið.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.