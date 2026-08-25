Það er óhætt að segja að samfélagið hafi verið undirlagt af umræðu um Evrópusambandið frá því tillaga utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt í maí sl. Er þá sama hvort um fréttamiðlana, hlaðvarpsþætti, heitu pottana eða útilegur er að ræða. Einhverjir hafa gert lítið úr umfangi og hita umræðunnar en flestir hafa upplifað hversu mikið hitamál þetta er í íslensku samfélagi. Í afmælisboði sem ég fékk á dögunum var eitt áréttað; það var bannað að ræða ESB!
Aldurshámark á kjósendur?
Margt hefur rekið á fjörur okkar í umræðunni. Við höfum fengið innsýn í skyndibita- og mjólkurverð í stöku ESB-ríki og undirrituð lagði m.a.s. sitt af mörkum í fríi á Ítalíu og fór yfir nýjustu hagtölur þaðan. Fyrrum forsetar og forsætisráðherrar, verkalýðsforingjar og listamenn hafa lagt sitt af mörkum. Já-hreyfingin gerðist jafnvel svo fræg (kræf?) að velta vöngum yfir fylgni milli aldurs og skoðana á Evrópusambandinu og benti á að það væri styttra í handanheiminn fyrir hluta kjósenda.
Þeir sem leigðu skilti um allt land undir birtingar skilaboða um að 29. ágúst gæti fólk kosið um að „sjá lægri vexti“ eru að segja ósatt. En eftir að hafa rökrætt við kjósendur í fleirtölu um hvort við munum geta samið um fjölda þingmanna á Evrópuþinginu eða 0,08% atkvæðavægi okkar innan ESB er í það minnsta ljóst að markaðsbrella ESB-sinna undir merkjum forvitinna hefur þyrlað upp ryki.
Hvað verður rætt í september?
Eitt er víst. Þann 29. ágúst verður kosið um hvort áframhald verði á umsókn Íslands um inngöngu í Evrópusambandið; hvort ganga eigi á ný til viðræðna um aðild Íslands í ESB. Ef svarið verður já bíður okkar langt, strangt og kostnaðarsamt ferli með áframhaldandi þrætum á öllum miðlum. Ef svarið verður nei, getum við loksins farið að einbeita okkur að þörfum verkefnum innanlands, ekki síst hárri verðbólgu og háum vöxtum sem henni fylgja. Ef svarið verður nei, getum við varið september og mánuðunum þar á eftir í að ræða allt annað en ESB.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og 2. varaformaður utanríkismálanefndar Alþingis
Sigurgeir Jónasson skrifar
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