Skoðun

Við eigum rétt á að kjósa, sama hvað þið segið

Atli Már Haraldsson Zebitz, Sunna Dögg Ágústsdóttir og Sveinbjörn Benedikt Eggertsson skrifa

Finnst okkur mikilvægt að fatlað fólk kjósi?

Við vitum best

hvað okkur er

fyrir bestu.

Enginn annar getur

komið í staðinn fyrir okkur

og okkar þekkingu.

Með því að segja

hvað okkur finnst

þá getum við haft áhrif

á íslensk stjórnvöld

og samfélagið.

Við höfum rétt á að

hafa okkar skoðanir

rétt eins og allir aðrir.

Það má enginn segja

okkur hvað við eigum

að kjósa nema við.

Við eigum rétt á því

að segja hvað okkur

finnst.

Við erum verðmætur hluti

af samfélaginu.

Raddir okkar

eiga skilið að heyrast.

Fötlun er ekki vandi

heldur kostur

og heilbrigður fjölbreyti-leiki

mannkyns.

Endilega förum öll á kjörstað,

Nýtum atkvæðis-réttinn okkar

og verum sýnileg.

Ekkert um okkur, án okkar!

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