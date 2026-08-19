Við eigum rétt á að kjósa, sama hvað þið segið

Finnst okkur mikilvægt að fatlað fólk kjósi?
Við vitum best
hvað okkur er
fyrir bestu.
Enginn annar getur
komið í staðinn fyrir okkur
og okkar þekkingu.
Með því að segjahvað okkur finnst
þá getum við haft áhrif
á íslensk stjórnvöld
og samfélagið.
Við höfum rétt á að
hafa okkar skoðanir
rétt eins og allir aðrir.
Það má enginn segja
okkur hvað við eigum
að kjósa nema við.Við eigum rétt á því
að segja hvað okkur
finnst.
Við erum verðmætur hluti
af samfélaginu.Raddir okkar
eiga skilið að heyrast.
Fötlun er ekki vandiheldur kosturog heilbrigður fjölbreyti-leiki
mannkyns.
Endilega förum öll á kjörstað,Nýtum atkvæðis-réttinn okkar
og verum sýnileg.
Ekkert um okkur, án okkar!
Kjartan Björgvinsson skrifar
Sigmar Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Guðrún Ebba Ólafsdóttir skrifar
Egill Gauti Þorkelsson skrifar
Erlingur Erlingsson skrifar
Gauti B. Eggertsson skrifar
Sigurður Emil Pálsson skrifar
Hrönn Stefánsdóttir skrifar
Valur Elli Valsson skrifar
Brynjar Níelsson skrifar
Rósa Líf Darradóttir skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Ólafur Hannesson skrifar
Guðrún Tinna Ólafsdóttir skrifar
Sandra B. Franks skrifar
Egill Almar Ágústsson skrifar
Atli Sævar Guðmundsson skrifar
Óðinn Freyr Baldursson skrifar
Dominic Scott skrifar
Þorkell Helgason skrifar
Fiona Oliver,Yrsa Rós Brynjudóttir skrifar
Dagmar Ýr Stefánsdóttir,Kristín Dröfn Halldórsdóttir skrifar
Kári Sigurðsson skrifar
Ulrike Schubert skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Runólfur Ágústsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Rúnar Vilhjálmsson skrifar