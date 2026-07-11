Skoðun

En stelirðu miklu...

Ögmundur Jónasson skrifar

Sumt hefur verið sagt og annað ofsagt um Jón og séra Jón í tímans rás og sitthvað í sama dúr hefur flogið á milli manna: „Stelir þú litlu og standirðu lágt í steininn settur verður, en stelirðu miklu og standirðu hátt í stjórnarráðið ferðu.“

Ég ætla ekki að halda því fram að stórbófar Íslands eigi greiða leið til metorða í samfélaginu umfram aðra, hvað þá að komast í Stjórnarráðið. Hitt er ljóst að þeir eru meðhöndlaðir öðru vísi en þeir sem gerast sekir um smáglæpi.

Skólabókardæmi þar um er upplýsandi umfjöllun á vísi.is. Hún gefur innsýn í samsekt stjórnvalda og lögreglu með lögbrjótum sem í eiginhagsmunaskyni vinna að því að eyðileggja lögboðna verslun með áfengi og þar með lýðheilsustefnu sem Alþingi hefur mótað og nýtur stuðnings heilbrigðisyfirvalda í landinu og samtaka sem sinna lýðheilsumálum.

Lögreglan lýsir því beinlínis yfir við fjölmiðilinn að hún treysti sér ekki til þess að stöðva augljós lögbrot, svo mikil séu þau! Lögbrotin séu augljós en glæpurinn orðinn of umfangsmikill til að taka á honum. Þannig heldur lögreglan hlífiskildi yfir stórtækum lögbrjótum.

Breiðfylking heilbrigðisstétta, forvarnar- og lýðheilsusamtök hafa árum saman kvartað yfir meðvirkni yfirvalda og reynt að vara löggjafann við því sem augljóst ætti að vera hverju barni, að ríkisstjórnin gangi beinlínis erinda lögbrjótanna, letji lögregluna til að sinna lögboðnu hlutverki sínu svo ólöglega starfsemin fá fest sig í sessi.

Þannig molnar undar réttarríkinu og þannig er grafið undan trúverðugleika fulltrúalýðræðisins.

Hvað á að kalla þetta? Mér koma aðeins í hug hugtök sem ég læt ónefnd en lesendur hugsi sitt.

Höfundur er fyrrverandi ráðherra og alþingismaður.

Áfengi Ögmundur Jónasson

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