Vönduð hönnun er ábyrg uppbygging Björg Torfadóttir skrifar 8. júlí 2026 19:01 Að gefnu tilefni telur Arkitektafélag Íslands mikilvægt að minna á þá ábyrgð sem fylgir því að móta hið byggða umhverfi til framtíðar. Sú ábyrgð er sérstaklega rík þegar kemur að opinberum byggingum sem verða rammi um daglegt líf, uppeldi og menntun komandi kynslóða. AÍ tekur heilshugar undir að fara þurfi vel með opinbert fé. Opinberar framkvæmdir verða að byggja á skýrum forsendum, raunhæfum kostnaðaráætlunum, vandaðri verkefnastjórn og faglegri eftirfylgni. Það er því sjálfsagt að ræða hagkvæmni, forgangsröðun og ábyrgð við uppbyggingu skóla og leikskóla. En hagkvæmni og gæði eru ekki andstæður. Vönduð hönnun er ekki lúxus eða aukaatriði, heldur mikilvægur hluti af ábyrgri meðferð opinbers fjár. Vel hönnuð skóla- og leikskólaumhverfi hafa áhrif á börn og starfsfólk, heilsu þeirra og vellíðan. Arkitektúr snýst í síauknum mæli um að byggingar myndi tengsl: tengi fólk, hverfi, samfélög, náttúru og jafnvel kynslóðir. Hlutverk þeirra er því stærra en aðeins veggirnir sjálfir. Þegar vel tekst til verða byggingar staðir sem skapa samveru, öryggi, minningar og tengsl. Það er varhugavert ef umræðan um opinberar framkvæmdir þróast þannig að hönnun, arkitektasamkeppnir eða fagleg hönnunarferli séu gerð að blóraböggli fyrir kostnaðarvanda. Ef verkefni reynast umfangsmeiri eða kostnaðarsamari en gert var ráð fyrir þarf að rýna heildarferlið, en svarið getur ekki verið að veikja faglegt ferli eða tala niður gildi byggingarlistar. Arkitektasamkeppnir eru ein leið til að taka vandaðar og upplýstar ákvarðanir um opinber mannvirki. Ef bæta þarf ferla eða skýra kostnaðarramma á fyrri stigum á að ganga í það. Lausnin er ekki að afskrifa faglegar aðferðir, heldur að nýta þær betur. Sama á við um umræðu um að „nýta teikningar sem til eru“ eða endurtaka lausnir milli staða. Slík nálgun getur verið skynsamleg þegar hún er faglega unnin, en skólar og leikskólar eru ekki stöðluð vara sem hægt er að færa óbreytta milli lóða. Hönnun þarf að taka mið af stað, lóð, dagsbirtu, aðkomu, öryggi, útisvæðum og tengslum við nærumhverfi. Höfundarréttur liggur hjá arkitektum og ef ástæða er til að gera fleiri eintök þarf að semja við höfundarrétthafa um afnot af hugverkinu. Arkitektar vilja taka virkan þátt í samtali um ábyrgari uppbyggingu opinberra bygginga. Góð byggingarlist getur verið falleg, hagkvæm, ábyrg og samfélagslega mikilvæg í senn. Það er ánægjulegt að Reykjavíkurborg hafi nýverið veitt arkitekt heiðursviðurkenningu borgarlistamanns í fyrsta sinn. Sú viðurkenning sendir mikilvæg skilaboð um að arkitektúr sé menningarlegt, samfélagslegt og listrænt afl í borginni. Þau skilaboð þurfa einnig að endurspeglast í daglegum ákvörðunum um skóla, leikskóla og önnur opinber mannvirki. Það er of dýrt að vanda ekki til verka. Höfundur er framkvæmdastjóri Arkitektarfélag Íslands og skrifar fyrir hönd félagsins. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Arkitektúr Mest lesið Spyrjið ykkur: Fyrir hvern vinnur íslenska krónan? Þórður Snær Júlíusson Skoðun Hvers vegna ég skipti um skoðun á aðild Íslands að Evrópusambandinu Gunnar Ármannsson Skoðun Er sanngjarnt að almenningssamgöngur á landsbyggðinni séu skertar? Halla Hrund Logadóttir Skoðun Ekki sjá eftir atkvæðinu þínu! Arnar Steinn Þórarinsson Skoðun Ekki ert þú nú mikill maður Kristján Loftsson Kristján Logason Skoðun Símafriður er kominn til að vera og það er fagnaðarefni Atli Þór Jóhannsson,Hermann Arnar Austmar,Dagný Hróbjartsdóttir,Héðinn Svarfdal Björnsson,Karen Kristine Pye,Kristófer Nökkvi Sigurðsson,Kristín Ólöf Grétarsdóttir,Salka Hauksdóttir,Sigvaldi Egill Lárusson,Stefán Þór Helgason,Stefán Karl Snorrason Skoðun Skiptir stærðin máli? Páll Rafnar Þorsteinsson Skoðun Í kjörklefanum erum við ein Jón Steindór Valdimarsson Skoðun Þegar innviðaskuldin gjaldfellir samfélagssáttmálann Sigurður Sigurðsson Skoðun Þjóðarvarnarráðið hefur verið kallað saman af minna tilefni! Davíð Bergmann Skoðun Skoðun Skoðun Vönduð hönnun er ábyrg uppbygging Björg Torfadóttir skrifar Skoðun Markaðsverð raforku í áttfalt heimilisverð Símon Einarsson skrifar Skoðun Aukin gjaldtaka vinnur gegn dreifingu ferðamanna Sara Sigmundsdóttir skrifar Skoðun Svíkjum ekki gerða samninga Bragi Bjarnason skrifar Skoðun Danir ætla að verja Grænland Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Já eða nei? Kosningar 29. ágúst 2026 Grétar H. Óskarsson skrifar Skoðun Þegar innviðaskuldin gjaldfellir samfélagssáttmálann Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Ekki sjá eftir atkvæðinu þínu! Arnar Steinn Þórarinsson skrifar Skoðun Símafriður er kominn til að vera og það er fagnaðarefni Atli Þór Jóhannsson,Hermann Arnar Austmar,Dagný Hróbjartsdóttir,Héðinn Svarfdal Björnsson,Karen Kristine Pye,Kristófer Nökkvi Sigurðsson,Kristín Ólöf Grétarsdóttir,Salka Hauksdóttir,Sigvaldi Egill Lárusson,Stefán Þór Helgason,Stefán Karl Snorrason skrifar Skoðun Er sanngjarnt að almenningssamgöngur á landsbyggðinni séu skertar? Halla Hrund Logadóttir skrifar Skoðun Í kjörklefanum erum við ein Jón Steindór Valdimarsson skrifar Skoðun Sævar Helgi horfir heima Atli Viðar Thorstensen skrifar Skoðun Skiptir stærðin máli? Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar Skoðun Samvinna auðlindagreina styrkir allra hag Þorsteinn Másson skrifar Skoðun Ekki ert þú nú mikill maður Kristján Loftsson Kristján Logason skrifar Skoðun Spyrjið ykkur: Fyrir hvern vinnur íslenska krónan? Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Þjóðarvarnarráðið hefur verið kallað saman af minna tilefni! Davíð Bergmann skrifar Skoðun Orðspor og ímynd bíður hnekki Haukur Hinriksson skrifar Skoðun Stafrænt fullveldi er ekki frönsk sérviska Þorsteinn Siglaugsson skrifar Skoðun Gervigreind á ekki að hugsa fyrir okkur Helgi S. Karlsson skrifar Skoðun Hvers vegna ég skipti um skoðun á aðild Íslands að Evrópusambandinu Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Mannréttindi eru ekki skrifstofa heldur framkvæmd Auður Axelsdóttir skrifar Skoðun Af hverju „Nei“ 29. ágúst? Alfreð Sturla Böðvarsson skrifar Skoðun Að hafa rétt eftir Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Hvaða áhættu tekur Ísland ef við breytum engu? – Framtíðarsýn til ársins 2050 Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Almyrkvi á sólu 12.ágúst 2026: Gagnlegar upplýsingar Runólfur Þórhallsson skrifar Skoðun Um líf og dauða, fullveldi og ESB II Bjarni Már Magnússon skrifar Skoðun Meitlað í stein eða kannski, hugsanlega, ef til vill Sigurður Egilsson skrifar Skoðun Krónuhagkerfið og kostnaður heimilanna Sigurður Kristinn Pálsson skrifar Skoðun Litir, form og staðarandi Þórður Már Sigfússon skrifar Sjá meira