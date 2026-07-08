Skoðun

Já eða nei? Kosningar 29. ágúst 2026

Grétar H. Óskarsson skrifar

Viljum við eins og staðan er nú loka okkur inní ríkjasambandi með öllum þessum ólíku þjóðum í ESB með ólíkum menningararfi, ólíkum trúarbrögðum, ólíkum siðum og venjum, ólíkri framtíðarsýn, og í sumum tilvikum okkur mjög framandi og oft fráhrindandi? Teljum við það best fyrir framtíð íslensku þjóðarinnar? Eigum við samleið með þeim? Getum við valið að eiga samleið með bara sumum en ekki öðrum?

ESB lönd í dag

Austurríki, Belgía, Búlgaría, Króatía, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ungverjaland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Luxembourg, Malta, Holland, Pólland, Portúgal, Rúmanía, Slovakía, Slovenía, Spánn og Svíþjóð.

Umsækjendur um aðild að ESB

Albanía, Bosnía og Herzegovína, Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður Makedónía, Serbía, Tyrkland og Úkraína.

Við eigum valkost sem er í gildi í dag og gildir áfram.

Sá valkostur er Evrópska efnahagssvæðið (EES). Það er sameiginlegt markaðssvæði sem nær yfir öll 27 ríki Evrópusambandsins ásamt Íslandi, Noregi og Liechtenstein. EES samningurinn hefur reynst okkur og Norðmönnum einstaklega vel í þau 32 ár sem hann hefur verið í gildi og velferð aldrei verið meiri bæði í Noregi sem og hér á landi. Hætt er við að það myndi draga illilega úr velferð okkar ef við göngum í ESB.

Höfum við þá einhvern ávinning af því að ganga í ESB? Það yrðu dýr aðildargjöld fyrir okkur í botnlausa sjóði ESB og óvíst hvað við fáum mikið tilbaka.

Er ekki farsælast fyrir okkur að halda okkur við EES saminginn áfram í góðum félagsskpa frænda okkar Norðmanna? Innganga í ESB er ekki til umræðu í Noregi og þá fyrst ef Norðmenn hyggja á inngöngu í ESB ættum að við að íhuga það líka.

Höfundur er verkfræðingur.

Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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