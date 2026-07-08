Já eða nei? Kosningar 29. ágúst 2026 Grétar H. Óskarsson skrifar 8. júlí 2026 13:02 Viljum við eins og staðan er nú loka okkur inní ríkjasambandi með öllum þessum ólíku þjóðum í ESB með ólíkum menningararfi, ólíkum trúarbrögðum, ólíkum siðum og venjum, ólíkri framtíðarsýn, og í sumum tilvikum okkur mjög framandi og oft fráhrindandi? Teljum við það best fyrir framtíð íslensku þjóðarinnar? Eigum við samleið með þeim? Getum við valið að eiga samleið með bara sumum en ekki öðrum? ESB lönd í dag Austurríki, Belgía, Búlgaría, Króatía, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ungverjaland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Luxembourg, Malta, Holland, Pólland, Portúgal, Rúmanía, Slovakía, Slovenía, Spánn og Svíþjóð. Umsækjendur um aðild að ESB Albanía, Bosnía og Herzegovína, Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður Makedónía, Serbía, Tyrkland og Úkraína. Við eigum valkost sem er í gildi í dag og gildir áfram. Sá valkostur er Evrópska efnahagssvæðið (EES). Það er sameiginlegt markaðssvæði sem nær yfir öll 27 ríki Evrópusambandsins ásamt Íslandi, Noregi og Liechtenstein. EES samningurinn hefur reynst okkur og Norðmönnum einstaklega vel í þau 32 ár sem hann hefur verið í gildi og velferð aldrei verið meiri bæði í Noregi sem og hér á landi. Hætt er við að það myndi draga illilega úr velferð okkar ef við göngum í ESB. Höfum við þá einhvern ávinning af því að ganga í ESB? Það yrðu dýr aðildargjöld fyrir okkur í botnlausa sjóði ESB og óvíst hvað við fáum mikið tilbaka. Er ekki farsælast fyrir okkur að halda okkur við EES saminginn áfram í góðum félagsskpa frænda okkar Norðmanna? Innganga í ESB er ekki til umræðu í Noregi og þá fyrst ef Norðmenn hyggja á inngöngu í ESB ættum að við að íhuga það líka. Höfundur er verkfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Er sanngjarnt að almenningssamgöngur á landsbyggðinni séu skertar? Halla Hrund Logadóttir Skoðun Hvers vegna ég skipti um skoðun á aðild Íslands að Evrópusambandinu Gunnar Ármannsson Skoðun Spyrjið ykkur: Fyrir hvern vinnur íslenska krónan? Þórður Snær Júlíusson Skoðun Símafriður er kominn til að vera og það er fagnaðarefni Atli Þór Jóhannsson,Hermann Arnar Austmar,Dagný Hróbjartsdóttir,Héðinn Svarfdal Björnsson,Karen Kristine Pye,Kristófer Nökkvi Sigurðsson,Kristín Ólöf Grétarsdóttir,Salka Hauksdóttir,Sigvaldi Egill Lárusson,Stefán Þór Helgason,Stefán Karl Snorrason Skoðun Ekki sjá eftir atkvæðinu þínu! Arnar Steinn Þórarinsson Skoðun Ekki ert þú nú mikill maður Kristján Loftsson Kristján Logason Skoðun Skiptir stærðin máli? Páll Rafnar Þorsteinsson Skoðun Þjóðarvarnarráðið hefur verið kallað saman af minna tilefni! 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