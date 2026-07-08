Það er ýmislegt sem mér þykir leitt í þessu þjóðfélagi og er eitt af því hrokagikkir sem vaða áfram og gera það sem þeim sýnist án tillits til annarra og skammast svo út í allt og alla ef þeir fá ekki að fara sínu fram óáreittir.
Viðtalið við þig á vísi nú í vikunni fékk mig til að muna lag með Þursaflokknum sáluga. Þann teksta ættir þú kanski að lesa og taka til þín því hann segir töluvert mikið um framkomu þína við aðra og gæti hugsanlega gefið þér einhverja von
Þú ert pínulítill karl.
Þannig er nú það maður minn. Af því sem frá þér kemur er ekkert sem hefur innihald. Þú getur ekki varið veiðarnar þínar sem enginn skilur í á annann hátt en að gera fólki upp skoðanir og illvilja, sérstaklega ef fólk vill fara eftir þeim lögum sem í landinu eru og þú vilt gjarnan nota sem viðmið ef þú getur endurtúlkað þau þér í hag.
Þú ert pínulítill karlÞú ert;Obbo, obbo
Obbo, obbo,Obbo, obbo,Obbo lítill karl.
Þú getur heldur ekki setið á þér loks þegar þú ert kominn með míkrófóninn í hönd og verður að nota tækifærið sem gefst til að uppnefna fólk sem mest þú mátt rétt eins og eineltisseggurinn á skólalóðinni. Eigi konur í hlut ferð þú í ham og verður enn orðljótari en áður rétt eins og þú hatir allt sem frá konum kemur. Uppnefni þín til kvenna gera þig bara..
Jafnvel minni,Minni, minni,Minni, minni…
Konur með bein í nefinu sem þora að taka á litlum körlum og láta þá ekki vaða yfir allt og alla kallar þú Stalínista af því að það á að vera svo ljótt orð. Slík framkoma í garð ráðherra og annarra valdhafa af kvennkyni segir mér að..
Þú ert;Pínu-Pínu-, pínu-,Pínulítill karl.
Jafnvel minni,Minni, minni,Minni en þú varst í gær
Þér finnst þú kannski fyndinn af því að gamlir karlpungar í reykfylltu bakherbergi hafa hlegið í gegnum tíðina og því veður þú áfram án þess að muna að það er bæði hægt að hljægja að fólki og við fólki og að ekki eru allir viðhlæjendur vinir. Fyrir mér ert þú fyrst og fremst hlægilegur
Pínu-, pínu-,Pínu-, pínu-,Pínulítill karl.
Værir þú ekki í mínum huga eins og gamall geltandi hundur haltrandi á loka metrunum gæti síðustu tvö erindin átt við þig, en ég efa að það gangi upp því pínulitlir karlar geta ekki veifað einhverju stóru eins og einn starfsmaður þinn.
Stórmennskuna til að iðrast orða sinna og biðja afsökunar á því að uppnefna og herma upp á fólk allskyns hluti hefur þú líklega ekki heldur. Til þess þyrftir þú að geta tekið á honum stóra þínum
Leiðast af öllu þykir mér þó að þú skulir vera nafni minn því margan góðan Kristján þekki ég sem lagt hefur fram mikið til þjóðfélagsins og verið góður við bæði menn og málleysingja og borið virðingu fyrir konum jafnt sem öðrum.
Þú ert pínulítill karl,Þú ert;Obbo, obbo
Jafnvel minni,Minni, minni,Minni, minni
Pínu-, pínu-,Pínu-, pínu-,Pínulítill karl.Pínu-, pínu-,Pínu-, pínu-,Pínulítill karl.
Nema, nema,Nema, nema,Nema, nema, nema, nema,
Þú takir á honum stóra þínum.
Höfundur er ljósmyndari.
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