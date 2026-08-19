Á síðasta fundi bæjarráðs Hveragerðis var samþykkt tillaga frá Okkar Hveragerði þess efnis að bærinn gangi eftir skýrum svörum og forsendum frá Vegagerðinni og innviðaráðuneytinu vegna boðaðra breytinga á almenningssamgöngum milli Suðurlands og höfuðborgarsvæðisins.
Bæjarstjóra hefur verið falið að koma fyrirspurnum Okkar Hveragerðis á framfæri og óska eftir þeim upplýsingum og forsendum sem liggja að baki fyrirhugaðri endurskoðun á þjónustunni.
Almenningssamgöngur eru ein af lífæðum samfélagsins. Þær snúast um grunnforsendur búsetu, atvinnusóknar og náms. Málið er sérstaklega knýjandi nú þegar undirrituð hefur verið viljayfirlýsing um uppbyggingu námsmannaíbúða í Hveragerði. Ef við ætlum að laða að námsmenn og ungt fólk er óboðlegt að samtímis ríki óvissa um hvernig fólk kemst í framhalds- og háskóla. Uppbygging námsmannaíbúða og hugsanlegur niðurskurður á strætó fara einfaldlega ekki saman.
Við óskum ekki aðeins eftir upplýsingum um tímatöflur, fargjöld og faglegan rökstuðning, heldur leggjum við jafnframt áherslu á raunhæfar úrbætur. Sérstaklega þarf að skoða þann möguleika að að lágmarki ein ferð á morgnana á háannatíma gangi beint á BSÍ án tafa við vagnaskipti í Mjódd. Slíkt myndi spara námsmönnum og starfsfólki í miðbæ Reykjavíkur og við Landspítalann dýrmætan tíma á hverjum einasta degi og gera almenningssamgöngur að raunhæfum kosti.
Það er mikilvægt að sveitarfélög á Suðurlandi standi vaktina og tryggi að ákvarðanir um grunnþjónustu séu teknar í virku samráði við íbúa og kjörna fulltrúa. Okkar Hveragerði mun fylgja málinu eftir og upplýsa íbúa um framgang þess um leið og svör berast frá stjórnvöldum.
Höfundur er bæjarfulltrúi Okkar Hveragerðis.
Lárus Jónsson skrifar
Alma D. Möller skrifar
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