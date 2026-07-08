Skoðun

Ekki sjá eftir at­kvæðinu þínu!

Arnar Steinn Þórarinsson skrifar

Ertu að pæla í að kjósa nei í ágúst?

Gefðu mér þá nokkrar sekúndur í að sannfæra þig um að íhuga það allavega að kjósa JÁ.

Mikilvægasta kosning okkar tíma

Þetta er án efa sú mikilvægasta ákvörðun sem að þú sem einstaklingur munt þurfa að kjósa um í langan tíma. Þetta eru ekki einhverjar þing- eða sveitarstjórnarkosningar þar sem kosið er á fjögurra ára fresti. Heldur erum við að kjósa um möguleika Íslands til framtíðar. Ekki bara næstu 5-10 árin heldur næstu 50-100+ árin. Um framtíðina þína, barnanna þína og barnanna þeirra. Mér finnst persónulega og af einlægni ekki rétt að útiloka ESB aðild alveg strax, allavega ekki þegar við höfum ekki samninginn fyrir framan okkur. Þess vegna kýs ég já til að SJÁ.

Hvernig verða hlutirnir eftir 5 ár?

Ímyndaðu þér núna að þú kjósir nei í ágúst. Ímyndaðu þér svo hvernig hlutirnir verða eftir 5 ár.

Vextir eru ennþá að drepa okkur. Verðbólgan fer upp og niður eins og öldurnar við Hörpu í slæmu veðri. Það ríkir hér ennþá fákeppnismarkaður, lítil og meðalstór fyrirtæki ströggla við að vaxa og dafna og þú spyrð þig: „Æi, hefði ég kannski átt að kjósa já, það var kannski betra að SJÁ allavega hvað var í boði.“

Myndaðu þér þína eigin skoðun

Ég er ekki hér til að neyða þig til að kjósa já. Ég vil bara að allir hugsi vel og taki meðvitaða ákvörðun núna í lok sumars. Ég er bara raunverulega stressaður um að við sem þjóð munum sjá eftir því að kíkja ekki í pakkann.

Ég bið þig um að hugsa vel og vandlega yfir sumarið, hlusta á hjartað og engan annan og taktu ákvörðun sem þú munt ekki sjá eftir.

Við erum með tækifæri núna sem er alls ekki víst að við munum nokkurntíman fá aftur. Núna er tíminn. Við getum svo alltaf sagt nei við samningnum ef hann er svo bara eitthvað drasl.

Höfundur er forseti nemendafélags Borgarholtsskóla og meðstjórnandi ungliðahreyfingar Viðreisnar.

Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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