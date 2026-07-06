Það er rétt sem sagt er að landsframleiðsla á mann er há á Íslandi. En VLF segir ekkert um tekjur, velferð, dreifingu auðs eða kaupmátt. Staðreyndin er:
Samkvæmt Hagstofunni voru miðgildi heildartekna einstaklinga tæpar 8,3 milljónir króna á ári 2024, en meðaltalið tæpar 10 milljónir Þessi munur — 17% — sýnir að tekjudreifingin er skekkt: háar tekjur fárra draga meðaltalið upp. Að viðbættum fjármagnstekjum skekkist þetta enn frekar. Meirihluti landsmanna er undir meðaltekjum, sem er eðlilegt í hverri tekjudreifingu, en bilið er víðara en í flestum Norðurlandanna.
Ísland er meðal allra dýrustu landa heims samkvæmt OECD og Eurostat. Verðlag á Íslandi er 70–80% yfir meðaltali ESB. Heimildir frá OECD og Eurostat styðja þá mynd að íslensk heimili standi frammi fyrir mjög háum grunnútgjöldum í samanburði við önnur lönd þegar helstu þættir eru settir saman: húsnæðiskostnaður, vextir, samgöngur, matvara og afborganir af lánum.
Ísland er auðlindahagkerfi sem er þó í örum breytingum. Hugverkaiðnaður hefur vaxið hratt og skilar nú tekjum sem nálgast sjávarútveginn. Mikil tækifæri liggja í framtíðinni utan hefðbundinna atvinnuvega — en til þess þarf samkeppnishæft fjármagn og stöðugt efnahagsumhverfi.
Þegar talað er um hagsveiflur á Íslandi tengjast þær oft gengissveiflum krónunnar. Sterk króna hefur mikil áhrif á útflutningsatvinnuvegi sem hafa tekjur í erlendri mynt en greiða laun og kostnað í krónum. Á aðalfundi Brims bauð stjórnin hluthöfum að fá arðgreiðslur í evrum í stað króna — skýrt merki um vantraust á gjaldmiðlinum.
Gengisfellingar — stórar eða smáar — eru til þess að hjálpa útflutningsatvinnuvegum. En það er almenningur sem greiðir fyrir í hærra verði á vörum og þjónustu. Ef verð hækkar um 5% og sú hækkun skilar sér yfir alla neyslu heimilanna, jafngildir það um 250 milljörðum króna í auknum útgjöldum (5% af heildarneyslu sem er um 5 billjónir ISK).
Afleiðingarnar eru:
Þetta er í raun fjármagnsflutningur frá heimilunum yfir til útflutningsfyrirtækja.
Vöruverð hækkar → Vísitala neysluverðs hækkar → Verðbólga eykst → Verðtryggð lán hækka → Launahækkanir (sem ýta undir frekari verðhækkanir).
Ferðaþjónustan er ein mikilvægasta atvinnugrein Íslands. Reglulega kemur fram í könnunum og viðtölum við erlenda ferðamenn að hátt verðlag dragi úr líkum á endurkomu. Ef fram heldur sem horfir er líklegt að ferðamönnum fækki til lengri tíma litið. Aukin samkeppni og lægra verðlag myndi styrkja þennan iðnað — erfitt er að sjá hvernig það gerist með óstöðugri krónu.
Tollabandalag ESB gæti haft áhrif á landbúnað, en staðreyndin er sú að landbúnaðurinn myndi fá verulega styrki frá ESB (CAP-sjóðurinn). Samningsstyrkur ESB er langt umfram okkar — 450 milljóna manna markaður á móti 380.000 — og hvert einasta aðildarríki ESB hefur formlegt neitunarvald í viðkvæmustu málaflokkunum (einstaklingsvald/veto).
Krónan er verulega samkeppnishamlandi. Íslensk fyrirtæki bera mun hærri fjármagnskostnað þegar þau taka íslensk lán fyrir fjárfestingum eða nýsköpun. Vextir á fyrirtækjalánum eru yfir 10% á Íslandi en 3–6% í ESB. Þetta gerir erfitt að keppa við fyrirtæki — hvort sem þau eru erlend eða íslensk — sem hafa aðgang að ódýrara fjármagni.
Langflest lönd sem gengið hafa í ESB hafa upplifað mikla uppsveiflu. Atvinnuleysi hefur minnkað í þeim löndum sem hafa tekið upp evru:
Land
Fyrir evru
Eftir evru (2026)
Króatía (evra 2023)
~7% atvinnuleysi
4,9%
Búlgaría (evra jan. 2026)
3,5% (2025)
2,9% (maí 2026)
Meðaltal evrusvæðis
—
6,2%
Ísland
~3,5%
Króatía náði sögulegu lágmarki í atvinnuleysi (4,5%) í september 2025 — tveimur árum eftir evru-upptöku. Búlgaría er nú þegar komin niður í 2,9%.
Upptaka evru myndi fela í sér:
Fjárhagslegur ávinningur samfélagsins — í gegnum lægri vexti, minni forðasjóð, lægri skiptikostnað og afnám verðtryggingar — gæti numið tugum til hundruðum milljarða króna á ári, þó nákvæm tala fari eftir forsendum.
Evrópusambandið og evran er til framtíðar. Við erum ekki að kjósa um síldarárin. Við erum að kjósa um hvort framtíðin eigi að byggja á hugverki, tækni og alþjóðlegri samkeppni — eða áframhaldandi hringrás krónuhagkerfisins.
Höfundur er fyrrverandi framkvæmdastjóri.
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Þórður Már Sigfússon skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Árni Sigurðsson skrifar
Stefán Agnar Finnsson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Steinunn Bergmann skrifar
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Dagur B. Eggertsson skrifar
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Bogi Ragnarsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Vilbert Gústafsson skrifar
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Alma D. Möller skrifar
Signý Sigurðardóttir skrifar
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Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
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Þórarinn Hjaltason skrifar
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