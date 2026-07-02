Árið sem nú er hálfnað hefur haldið áfram að skapa óvissu í rekstri fyrirtækja. Stríðsástand í Mið-Austurlöndum hefur hækkað eldsneytisverð og haft áhrif á ferðavilja fólks. Hér heima hefur ólga verið í kringum flugfélag okkar landsmanna, verðbólga er í hæstu hæðum, vextir sliga bæði fólk og fyrirtæki en samt heldur ríkisstjórnin áfram að boða skattahækkanir.
Ég er í forsvari fyrir eitt af stærri ferðaþjónustufyrirtækjum landsins og er ábyrgur fyrir rekstri þess gagnvart eigendum og starfsfólki. Mín ábyrgð er að rekstur þess gangi upp og að þjónustan sé til fyrirmyndar. Það ástand sem við búum við um þessar mundir gerir það að verkum að við höldum að okkur höndum í vöruþróun, drögum úr umsvifum í rekstri og hættum þjónustu sem ekki er arðbær. Við höfum þurft að fækka starfsfólki, færa störf úr landi og finna leiðir til að hagræða í rekstri þar sem erfitt hefur verið að hækka verð á þjónustu vegna versnandi samkeppnisstöðu Íslands.
Síðustu misseri hafa stjórnvöld hækkað skatta enn frekar á ferðaþjónustuna með hækkun vörugjalda á bíla, upptöku kílómetragjalds sem hækkar verð á bílaleigubílum, hækkun gistináttaskatts og hækkun skatta á farþega skemmtiferðaskipa. Ferðaþjónustan skilar um 200 milljarða skatttekjum til hins opinbera en það virðist ekki duga til og nú boða stjórnvöld bæði náttúru- og innviðagjald á ferðamenn og hækkun virðisaukaskatts á baðlón.
Þó að nú sé hápunktur í ferðaþjónustu og ferðamenn flykkist til landsins þá erum við líka að undirbúa okkur fyrir komandi vetur. Við höfum tilkynnt starfsfólki okkar um lokun á rekstrareiningum úti á landi, dregið verður úr framboði og fólki fækkað. Þetta gerum við vegna óvissu í umhverfinu og reynslu af síðasta vetri þar sem við sáum árstíðarsveiflu aukast á ný. Þrátt fyrir að hafa ítrekað farið yfir þessa stöðu með stjórnvöldum þá virðast þau ekki hafa áhuga á að hlusta nema að litlu leyti. Nýlega tilkynntu stjórnvöld löngu tímabært framlag til markaðssetningar á landinu en því miður er svo unnið beinlínis gegn þeirri mikilvægu vinnu með skattahækkunum, og það þegar ferðaþjónustan er þegar búin að bakka langt inn á eigin vallarhelming.
Stjórnvöld þurfa að horfast í augu við þessa stöðu. Það er ekki hægt að tala um verðmætasköpun, byggðafestu og öfluga ferðaþjónustu á sama tíma og sífellt er bætt á greinina nýjum gjöldum, nýjum sköttum og aukinni óvissu.
Nýr meirihluti tók við í borginni nýverið og hafa þau þegar hafist handa við að spara í rekstri borgarinnar svo að um munar. Það er greinilegt að ríkisstjórnin treystir sér ekki til að ráðast á ríkisbáknið með sama hætti, en slíkt aðhald, agi og ábyrgð er það sem við sem stöndum í fyrirtækjarekstri þurfum að sinna alla daga.
Skilaboð okkar sem rekum ferðaþjónustufyrirtæki til ríkisstjórnarinnar eru skýr: Hættið að líta á ferðaþjónustuna sem takmarkalausan tekjustofn og botnlausa auðlind. Hættið að vinna gegn verðmætasköpun í greininni með endalausum skattahækkunum, tryggið fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfinu og ráðist sjálf í raunverulegt aðhald í ríkisrekstrinum áður en þið leggið enn meiri byrði á þau fyrirtæki sem skapa störfin og útflutningsverðmætin.
Höfundur er forstjóri Icelandia.
Björn Ragnarsson skrifar
Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Einar Örn Einarsson skrifar
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Íris Þóra Birgisdóttir skrifar
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Gunnar Ármannsson skrifar
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Júlíus Valsson skrifar
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Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Móheiður Hlíf Geirlaugsdóttir skrifar
Ólafur Hauksson skrifar
Elína Hallgrímsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Freyja Rut Emilsdóttir skrifar
Hilmar Gunnlaugsson skrifar
Arna Hrönn Aradóttir skrifar
Kristján Kristinsson skrifar
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir skrifar
Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir,Sara Margrét Ólafsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar