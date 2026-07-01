„Eigðu sjálfur þinn helvítis tjakk!“ Ólafur Hauksson skrifar 1. júlí 2026 22:31 Maður er á ferð seint um kvöld á afskekktum sveitavegi þegar það springur á bílnum. Ætlar að skipta um dekk, en uppgötvar að það vantar tjakkinn í skottið. Maðurinn lítur í kringum sig og sér ljós á bæ í um tveggja kílómetra fjarlægð. Hann ákveður að ganga þangað og biðja bóndann um að lána sér tjakk. Á leiðinni fer hann að hugsa: „Æ, það er hánótt. Bóndinn er örugglega sofandi.“ „Hann verður fúll að láta vekja sig.“ „Hann á eftir að verða ergilegur og hreyta í mig ónotum.“ „Ég segi honum að það hafi sprungið hjá mér og mig vanti tjakk.“ „Þá segir hann ábyggilega: Af hverju ferðu svona tjakkslaus út á land, helvítis borgarbarnið þitt?'“ „Hann mun pottþétt heimta tíu þúsund kall eða meira fyrir lánið, já hann ætlar örugglega að féfletta mig!“ Maðurinn þokast áfram í myrkrinu og fyllist æ meiri gremju og biturð í garð þessa ókunna bónda með hverju skrefinu sem hann tekur og ímyndar sér móttökurnar. Loksins kemur hann að bænum og það sýður á honum. Hann bankar fast á hurðina. Eftir nokkra stund kemur bóndinn til dyra, horfir á manninn meðan hann nuddar stírurnar úr augunum og segir vinalega: „Góða kvöldið, get ég hjálpað þér góði minn?“ Maðurinn horfir á hann, dregur djúpt inn andann og öskrar: „Eigðu sjálfur þinn helvítis tjakk!“ Þessi klassíski brandari endurspeglar margt í málflutning þeirra sem eru á móti því að efna til viðræðna um aðild að Evrópusambandinu. Höfundur er ráðgjafi í almannatengslum Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Reykjavík er að byrja á röngum enda Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir Skoðun Nágranninn Ingibjörg Gunnlaugsdóttir Skoðun Þegar ,,ríkið” yfirgaf byggðina Ragnar Sigurðsson Skoðun Virðing fyrir menntun leikskólakennara er virðing fyrir börnum Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir,Sara Margrét Ólafsdóttir Skoðun Meira afl fyrir orkuna Gunnar Guðni Tómasson Skoðun Húsnæðispakkinn Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Við erum öll í sama liði: mikilvægi þess að ræða við börn um virðingu í samskiptum Arna Hrönn Aradóttir Skoðun Meira íslenskt grænmeti er velferðarmál Þórarinn Ingi Pétursson Skoðun Huh eða ro? Freyja Rut Emilsdóttir Skoðun Verum JÁ-kvæð í ágúst Kristján Kristinsson Skoðun Skoðun Skoðun Eilífðar smáblóm... Móheiður Hlíf Geirlaugsdóttir skrifar Skoðun „Eigðu sjálfur þinn helvítis tjakk!“ Ólafur Hauksson skrifar Skoðun Komið með skólabörnin í heimsókn á gamla leikskólann Elína Hallgrímsdóttir skrifar Skoðun Að tala tungum tveim Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Hver á íslenska fánann? Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Huh eða ro? Freyja Rut Emilsdóttir skrifar Skoðun Vaðlaheiðargöng: greiðsluvilji er allt sem þarf Hilmar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Við erum öll í sama liði: mikilvægi þess að ræða við börn um virðingu í samskiptum Arna Hrönn Aradóttir skrifar Skoðun Verum JÁ-kvæð í ágúst Kristján Kristinsson skrifar Skoðun Nágranninn Ingibjörg Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Virðing fyrir menntun leikskólakennara er virðing fyrir börnum Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir,Sara Margrét Ólafsdóttir skrifar Skoðun Er ESB að grafa undan eigin hagsmunum? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Landhelgisgæslan til taks - í heila öld Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Þegar ,,ríkið” yfirgaf byggðina Ragnar Sigurðsson skrifar Skoðun Húsnæðispakkinn Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Varðskipið Þór: Frá samtakamætti til upphafs Landhelgisgæslu Íslands Íris Róbertsdóttir skrifar Skoðun Lýðræðisveislan í ágúst - Upplýsingar, fullveldi og framtíðarsýn fullvalda þjóðar Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Meira íslenskt grænmeti er velferðarmál Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun „Biðlisti“ Rannveig Haraldsdóttir skrifar Skoðun Meira afl fyrir orkuna Gunnar Guðni Tómasson skrifar Skoðun Reykjavík er að byrja á röngum enda Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir skrifar Skoðun Tvær flugur í einu höggi: Einkavætt og réttarríkið vængstíft! Ögmundur Jónasson skrifar Skoðun Hanna Katrín Friðriksson og hvalveiðar — Frelsi eða forræðishyggja? Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Nokkur orð um samkennd Ari Allansson skrifar Skoðun Bruninn á Stuðlum, skýrsla HMS Ingibjörg Einarsdóttir skrifar Skoðun Réttur barna til tvítyngis: íslenskt táknmál og íslenska Júlía Guðný Hreinsdóttir skrifar Skoðun Öruggt ferðasumar hefst með góðum brunavörnum Methúsalem Hilmarsson skrifar Skoðun Hvernig lesum við skoðanagreinar? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Stjórnsýsla Íslands er ekki „allt of lítil“, hún er „lítil og skilvirk“ Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Vatnaskil í markaðssetningu Íslands Pétur Þ. Óskarsson skrifar Sjá meira