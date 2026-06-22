Framtíð heilbrigðisþjónustu á Akureyri er í sjónmáli Sindri S. Kristjánsson skrifar 22. júní 2026 10:31 Það var sannkallaður handagangur í öskjunni á Akureyri í vikunni. Tvö risastór uppbyggingarverkefni á sviði heilbrigðisþjónustu litu loks dagsins ljós sitt hvoru megin við sjálfan þjóðhátíðardaginn. Síðastliðinn mánudag var greint frá því að Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir hefðu tekið tilboði fasteignafélagsins Reita í uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis í Þursaholti sem mun rúma 140 íbúa. Á fimmtudaginn sem leið var svo tekin fyrsta skóflustunga að nýrri legudeildarbyggingu við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) samhliða undirritun samnings um jarðvinnu framkvæmdanna. Þessir tveir áfangar marka söguleg tímamót fyrir íbúa á Akureyri og stór Eyjafjarðarsvæðinu. Um er að ræða löngu tímabærar fjárfestingar í innviðum heilbrigðiskerfisins á svæðinu sem munu gjörbreyta aðstöðu sjúklinga, aldraðra og starfsfólks. Nútímalegt og metnaðarfullt hjúkrunarheimili Nýja hjúkrunarheimilið í Þursaholti, sem Reitir munu byggja og leigja út til ríkisins til 25 ára, verður um 9.000 fermetrar að stærð og mun rúma 140 íbúa eins og áður segir. Það þarf engum blöðum um það að fletta að uppbyggingarþörf á hjúkrunarrými fyrir aldraða á Akureyri er gríðarleg. Bæði vegna þess að lítið sem ekkert hefur verið fjárfest af alvöru í þessum málaflokki á Akureyri í meira en áratug, en auk þess er ástand húsnæðisins á Hlíð grafalvarlegt og þolir nákvæmlega enga bið. Þessi tíðindi eru því afar kærkomin og sýnir að ríkisstjórninni er mikil alvara með þjóðarátaki sínu í uppbyggingu hjúkrunarrýma um allt land. Til gamans má geta að á tímabilinu 2019-2024 fjölgaði hjúkrunarrýmum á landsvísu um 69. Á þessu ári einu og sér verða tekin í gagnið 100 ný rými í Reykjavík og strax á næsta ári bætast 270 rými við í Reykjavík, Reykjanesbæ og Hveragerði. Stórbætt aðstaða á Sjúkrahúsinu á Akureyri Á SAk rís nú tæplega 4.300 fermetra legudeildarbygging sem mun hýsa allt að 84 nýjar sjúkrastofur á tveimur hæðum. Sérstaklega er ánægjulegt að sjá að í þessari nýju byggingu verður er að finna pláss fyrir geðþjónustu sem veitt er SAk, (12 sjúkrastofur og tveimur öryggiseiningum fyrir geðgjörgæslu) ásamt stoðrýmum sem mynda munu glæsileg nútíma dag- og göngudeild geðdeildar. Með nýrri viðbyggingu við Sjúkrahúsið á Akureyri er stigið stórt skref fram á við; aðstaða sjúklinga batnar til muna, vinnuumhverfi starfsfólks styrkist og mikilvægi spítalans sem einnar af höfuðstoðum heilbrigðiskerfisins er innsiglað. Framkvæmdin er skýrt dæmi um metnað ríkisstjórnarinnar til að efla innviði og fjárfesta í öflugri heilbrigðisþjónustu um land allt Samhliða skóflustungunni var undirritaður samningur við Akureysku verktakana GV gröfur sem munu hefja á næstu dögum jarðvinnu sem nauðsynlegt er svo byggingarframkvæmdir geti hafist. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur lætur verkin tala Þessi mikla uppbygging kemur ekki af sjálfu sér. Hún er skýrt merki um pólitískan vilja og forgangsröðun. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sýnir það nú í verki að hún lætur verkin tala þegar kemur að heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Þakka ber einnig þeim ráðherrum heilbrigðismála og félagsmála - Ölmu Möller heilbrigðisráðherra og Ingu Sæland og Ragnari Þór Ingólfssyni félagsmálaráðherrum fyrir sýnda og styrka forystu. Með því að keyra þessi tvö risaverkefni áfram af fullum þunga er stigið stórt skref í átt að því að tryggja Akureyri og nágrenni framúrskarandi, örugga og nútímalega heilbrigðisþjónustu til framtíðar. Loforð duga skammt ef þeim fylgja ekki fjármagn og aðgerðir. Vikunni verður minnst sem vikunnar þar sem grundvöllurinn að nýrri og sterkari heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi var lagður með afgerandi hætti. Sindri S. Kristjánsson, bæjarfulltrúi og oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Sindri S. Kristjánsson Mest lesið Kjósa Íslendingar með fótunum? Hjálmar Vilhjálmsson Skoðun Það er mikið talað um ESB. En hver á Ísland í raun? Valerio Gargiulo Skoðun Þú þarft ekki samninginn til að sjá það sem mestu skiptir Daði Freyr Ólafsson Skoðun Þegar Alþingi virkar fyrir Ísland Guðmundur Ari Sigurjónsson Skoðun Hvalveiðar – þjóðarskömm sem verður að heyra sögunni til Helgi Felixson Skoðun Mannmiðjuvillan og dýradráp Íslendinga Rósa Líf Darradóttir Skoðun Ég vil ráða mínu sumarfríi Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Þjóðargersemi Ebba Margrét Magnúsdóttir Skoðun Lítil þjóð, stór tækifæri Þórður Birgisson Skoðun Þegar orðaslagurinn stríðir við þjóðarsálina Sigurður Sigurðsson Skoðun Skoðun Skoðun Fíllinn í stofunni Eldur Smári Kristinsson skrifar Skoðun Framtíð heilbrigðisþjónustu á Akureyri er í sjónmáli Sindri S. 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