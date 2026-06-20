Já til að SJÁ Berglind Guðmundsdóttir skrifar 20. júní 2026 16:30 Þann 18. Júní var haldinn stofnfundur SJÁ félagasamtaka á Kjarvalsstöðum. Rúmlega 300 manns mættu á viðburðinn, fólk úr ólíkum áttum en með eitt sameiginlegt markmið: Að segja já til að sjá þann 29. ágúst. Og sólin skein. Íslensk stjórnmálaumræða hefur lengi einkennst af því að fólk skiptist í fylkingar áður en samtalið hefst. Afstaða er oft mótuð af gömlum skoðunum, flokkslínum eða hræðslu við breytingar. En hvernig getum við tekið upplýsta ákvörðun um framtíð landsins ef við viljum ekki einu sinni skoða alla valkosti? Það er einmitt þar sem SJÁ kemur inn. Markmiðið er ekki að segja fólki hvað það eigi að hugsa, heldur að hvetja það til að kynna sér staðreyndir, hlusta á ólík sjónarmið og taka upplýsta afstöðu. Það var kannski táknrænt að stofnfundur SJÁ skyldi fara fram á Kjarvalsstöðum. En Kjarval var listamaður sem hætti aldrei að skoða, spyrja og sjá hlutina frá nýjum sjónarhornum. Hann sótti innblástur út í heim en kom alltaf aftur heim með nýja sýn á landið sitt. Það er þessi hugsun sem mér finnst skipta máli í umræðunni um framtíð Íslands. Ekki að allir séu sammála heldur að við séum tilbúin að kynna okkur málin áður en við tökum afstöðu. Því áður en þjóð segir nei eða já, ætti hún að fá tækifæri til að sjá. Við sem stofnuðum SJÁ komum úr ólíkum áttum en eigum það öll sameiginlegt að telja mikilvægt að Íslendingar fái tækifæri til að kynna sér af eigin raun hvað aðildarsamningur við Evrópusambandið myndi fela í sér. Við vildum skapa vettvang þar sem hægt er að ræða framtíð Íslands á opinn og uppbyggilegan hátt óháð stjórnmálaskoðunum. Markmið okkar er að stuðla að upplýstri umræðu og skapa rými fyrir góð samtöl um eitt stærsta framtíðarmál íslensku þjóðarinnar. Þetta var mikilvæg stund á Kjarvalsstöðum og kannski enn mikilvægari en við áttum okkur á. Sumt sér maður betur þegar litið er til baka. Það er okkar von að SJÁ verði öflug hreyfing fólks, um allt land, sem vill leggja sitt af mörkum. Við trúum því nefnilega að þegar fólk kemur saman, hlustar hvert á annað og ræðir málin af virðingu, þá gerast góðir hlutir. Við hlökkum til að eiga samtalið við jákvætt fólk í allt sumar. Höfundur er framkvæmdastjóri SJÁ. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Halldór 20.06.2026 Halldór Helförin var bara fugladrit Helgi Gunnlaugsson Skoðun Fórnarlambsnaglinn Sigurður Árni Reynisson Skoðun Þegar jafnrétti verður blóraböggull Inga Valgerður Henriksen Bergdal Skoðun Sumarsólstöður: Tími birtu, þakklætis og helgisiða Þuríður Stefánsdóttir Skoðun Af hverju ekki að segja Nei … af hverju ætti að segja kannski? Gunnar Ármannsson Skoðun „Hvernig veit ég hvort ég hafi gert eitthvað við konu án samþykkis?“ Guðný S. 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