Af hverju ekki að segja Nei … af hverju ætti að segja kannski? Gunnar Ármannsson skrifar 19. júní 2026 13:31 Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst nk. hefur ítrekað verið haldið fram að þeir sem hyggjast kjósa nei séu í raun að hafa af öðrum kjósendum einhvern rétt - réttinn til að „sjá hvað sé í boði“, réttinn til að „skoða samninginn“ eða jafnvel réttinn til að halda framtíðarmöguleikum opnum. Þetta er t.d. stefið í grein Thomasar Möller sem birtist á dv.is á þjóðhátíðardaginn 17. júní sl. Þessi málflutningur er ekki aðeins einföldun - hann er í grunninn öfugsnúinn. Það gleymist gjarnan í umræðunni að þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst þarf ekkert að fara fram. Hún er afleiðing af meðvitaðri ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin stóð frammi fyrir fleiri en einum valkosti: Hún gat farið í aðildarviðræður við Evrópusambandið án þess að bera spurninguna fyrst undir þjóðina. Hún gat klárað samningaviðræður og lagt síðan fullbúinn samning í þjóðaratkvæði. Hún gat þannig tryggt að kjósendur tækju afstöðu á grundvelli raunverulegs efnis, ekki óvissu. En þessi leið var ekki valin. Í staðinn var ákveðið að halda atkvæðagreiðslu um hvort yfirhöfuð ætti að hefja viðræður. Sú nálgun felur í sér að kjósendur eru beðnir um að taka afstöðu án þess að vita nákvæmlega hvað liggur fyrir. Kjósendur eru beðnir um að taka afstöðu til ferlis – ekki niðurstöðu. Þegar sagt er að nei-kjósendur séu að svipta aðra tækifærinu til að sjá samning, er verið að láta eins og þjóðaratkvæðagreiðslan sé náttúrulögmál sem enginn stjórnar. Svo er ekki. Það var pólitísk ákvörðun ríkisstjórnarinnar að leggja spurninguna um viðræður í þjóðaratkvæði áður en samningur liggur fyrir. Það hefði verið fullkomlega mögulegt fyrir stjórnvöld að tryggja þjóðinni að sjá samning - með því að gera samning. Ef einhver telur það vera mikilvægt að þjóðin fái að sjá hvaða kjör kunna að vera í boði, þá ætti gagnrýnin að beinast að þeim sem ákváðu að leggja ekki slíkan samning fyrir. Ekki þeim sem nýta sér þann lýðræðislega rétt að segja nei við því að hefja óljóst ferli. Það er ekki kjósandi sem ákveður að samningur liggi ekki fyrir. Það var ríkisstjórnin sem tók þá ákvörðun. Það að bjóða upp á þjóðaratkvæðagreiðslu felur í sér eitt grundvallaratriði. Að niðurstaða kosninga er óviss. Og hún getur orðið sú að nei verði ofan á. Ef ekki væri raunverulega gert ráð fyrir þeirri niðurstöðu, væri kosningin merkingarlaus. Að halda því svo fram að ein af tveimur lögmætum niðurstöðum – nei - sé einhvers konar „réttindasvipting“ er því í raun að draga úr gildi kosninganna sjálfra. Að kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu er ekki að svipta aðra möguleikum. Það er að taka afstöðu til þess hvort rétt sé að fara þessa leið, á þessu stigi og með þessum hætti. Það er afstaða til tímasetningar, verklags og pólitísks umboðs. Ekkert meira og ekkert minna. Ef nei verður ofan á 29. ágúst nk., þá er málinu einfaldlega lokið - að sinni. Það er eðli lýðræðisins. Og það er mikilvægt að hafa í huga að það voru Inga, Þorgerður og Kristrún sem ákváðu að haga ferlinu með þessum hætti. Því er ekki sanngjarnt að gera kjósendum upp ábyrgð á afleiðingum ákvörðunar þeirra. Lýðræðið byggir á því að kjósendur fái að velja - ekki að þeim sé sagt að ein niðurstaða sé „opnari“, „skynsamlegri“ eða siðferðilega réttari en önnur. Hvort sem menn hallast að já eða nei, þá ætti umræðan að endurspegla þá einföldu staðreynd að kjósendur sem segja nei eru ekki að svipta neinn réttindum. Þeir eru að nýta sinn eigin. Höfundur er lögmaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Gunnar Ármannsson Mest lesið „Hvernig veit ég hvort ég hafi gert eitthvað við konu án samþykkis?“ Guðný S. Bjarnadóttir Skoðun Helförin var bara fugladrit Helgi Gunnlaugsson Skoðun Er dr. Henry Alexander bara til punts? Henry Alexander Henrysson Skoðun Síðustu móhíkanarnir Viðar Halldórsson Skoðun Hvern vantar enn við borðið? Jana Birta Björnsdóttir,Jónína Rósa Hjartardóttir Skoðun EES fyrir fyrirtækin, ESB fyrir fólkið? Yngvi Ómar Sigrúnarson Skoðun Hvað þarf að vera til staðar ef dánaraðstoð verður heimiluð? Ingrid Kuhlman Skoðun Árásargjarnir lobbíistar vindorkuiðnaðarins Anna Soffia Kristjánsdóttir Skoðun Af hverju ekki að segja Nei … af hverju ætti að segja kannski? Gunnar Ármannsson Skoðun 19. júní í skugga bakslags: Jafnrétti er ekki sjálfgefið Martha Lilja Olsen Skoðun Skoðun Skoðun Mannréttindastofnun og réttindagæsla fatlaðs fólks Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Af hverju ekki að segja Nei … af hverju ætti að segja kannski? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Árásargjarnir lobbíistar vindorkuiðnaðarins Anna Soffia Kristjánsdóttir skrifar Skoðun 19. júní í skugga bakslags: Jafnrétti er ekki sjálfgefið Martha Lilja Olsen skrifar Skoðun Helförin var bara fugladrit Helgi Gunnlaugsson skrifar Skoðun Síðustu móhíkanarnir Viðar Halldórsson skrifar Skoðun „Hvernig veit ég hvort ég hafi gert eitthvað við konu án samþykkis?“ Guðný S. Bjarnadóttir skrifar Skoðun EES fyrir fyrirtækin, ESB fyrir fólkið? Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Hvern vantar enn við borðið? Jana Birta Björnsdóttir,Jónína Rósa Hjartardóttir skrifar Skoðun Áfram gakk Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Hvað þarf að vera til staðar ef dánaraðstoð verður heimiluð? Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Hver borgar þegar samningurinn er svikinn? Hrönn Stefánsdóttir skrifar Skoðun ESB aðild er óskynsamleg frá efnahagslegu sjónarmiði Kristinn Sv. Helgason skrifar Skoðun Er kominn tími á nýtt norrænt leiðtogahlutverk? Haukur Logi Jóhannsson skrifar Skoðun Þegar fyrirmyndirnar horfa í skjáinn Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Hver framleiðir matinn okkar eftir 20 ár? Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Er dr. Henry Alexander bara til punts? Henry Alexander Henrysson skrifar Skoðun Gervigreind er að breyta því hvað það þýðir að vera góður stjórnandi Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Af hverju borgum við evrópsk metverð fyrir grænmeti sem endist í tvo daga? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Mikilvægur áfangi fyrir Norðurland og landið allt Heimir Örn Árnason skrifar Skoðun Stjórnsýsluframkvæmd við vörslusviptingu búfjár, meðalhóf eða flýtilausn? Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Frelsi ungra Íslendinga til framtíðar Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Evrópa í áfalli, skilin eftir í gervigreindarkapphlaupinu. Verður Ísland líka utangátta? Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Til hamingju með Þjóðarhöll! Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun Hugleiðing í tilefni að þjóðhátíðardegi Íslands: Grundvöllur sjálfstæðisins var barátta þeirra fátæku fyrir betra samfélagi Ágúst Valves Jóhannesson skrifar Skoðun Hvernig verjum við sjálfstæði Íslands til framtíðar? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Staðreyndir og fræðsla um flugmannsstarfið Matthías Arngrímsson skrifar Skoðun 82 ár frá stofnun lýðveldisins: Gleymum ekki sögu okkar Anton Guðmundsson skrifar Skoðun Kos staðfesti ekki tilvist samkomulags Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Við byggðum varnargarða – nú þurfum við að byggja upp samfélagið Kristín María Birgisdóttir skrifar Sjá meira