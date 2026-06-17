Til hamingju með Þjóðarhöll!

Loksins, loksins! Það er gríðarlega stór áfangi að hinu langa og margflókna útboðs- og samningaferli vegna Þjóðarhallar sé lokið - þannig að hægt sé að ráðast í þessa mikilvægu framkvæmd.
Þetta er eitt flóknasta verkefni sem ég man eftir að hafa komið að. Aðeins útboðs- og valferli Hörpu var eitthvað sambærilegt. Eftir langar umræður og undirbúning var rammi um verkefnið undirritaður milli ríkis og borgar vorið 2022. Lykil samningar um Þjóðarhöll á milli ríkis og borgar náðust á síðustu dögum mínum í embætti borgarstjóra - sem mér þótti sérstaklega vænt um. En ferlið í kjölfarið var ekki síður langt og strangt, sem nú lýkur með þessari glæsilegu niðurstöðu
Þar sem svo lengi hefur verið talað um Þjóðarhöll er ekki nema eðlilegt að ýmsir hafi gleymt hvað í henni felst. Mannvirkið er ætlað fyrir íþróttir, menningu, kennslu og viðburði og á að uppfylla kröfur um alþjóðlega innanhússkappleiki. Gert er ráð fyrir allt að 19.000 m² byggingu, um 8.600 sætum og allt að 12.000 gestum á stærri viðburðum.
Keppnissölum má skipta upp þannig að úr verður fjöldi æfingasala. Gömlu Laugardalshöllinni má skipta í tvo æfingavelli fyrir handbolta- eða körfubolta. Nýju Þjóðarhöllinn má skipta í fjóra slíka velli til viðbótar, alls sex sem hægt er að nota á sama tíma. Til viðbótar er nýr þjóðarleikvangur í fimleikum hluti af uppbyggingu Þjóðarhallar þar sem afreksfólk og æfingar barna og unglinga fá framúrskarandi aðstöðu.
Áhersla er lögð á góða aðkomu, gott flæði fyrir iðkendur, gesti og starfsfólk og tengingu við núverandi mannvirki í Laugardal. Unnið er með hæðarmuninn í landinu í hönnuninni. Þannig verður nánast innangengt í Þjóðarhöll úr Borgarlínu frá Suðurlandsbraut og má segja að gengið sé inn á fjórðu eða fimmtu hæð, en hægt að komast í gegnum bygginguna niður á jarðhæð, þaðan sé gengið er beint út í Laugardalinn.
Austan við Þjóðarhöll er ráðgert að gerður verði þjóðarleikvangur í frjálsum íþróttum og er hópur að störfum sem vinnur að frumathugun varðandi það verkefni. Einnig hefur verið sýnt fram á að stækka megi Skautahöllina sem er þegar hluti af dalnum.
Þegar hafa verið gerðir og endurgerðir þrír full-stórir æfingavellir með upphituðu gervigrasi fyrir knattspyrnu á vegum Þróttar og komið er sk hybrid gras á aðalleikvang Laugardalsvallar þannig að þar má nú spila stærri hluta ársins. Þá er tilbúin keppnislýsing fyrir samkeppni um endurbætur og frekari uppbyggingu við Laugardalslaug. Ástæða er einnig til að botna umbætur á áhorfendaaðstöðu á Laugardalsvelli sjálfum sem lengi hefur verið í undirbúningi og til umræðu. Um allar þessar breytingar hefur verið búið í heildarskipulagi og framtíðarsýn fyrir Laugardalinn sem miðstöðvar íþrótta á Íslandi til langrar framtíðar.
Það er hægt að þakka bæði núverandi og fyrrverandi ríkisstjórn og samstöðu í borgarstjórn gegnum árin fyrir það að Þjóðarhöll er að verða að veruleika. En ekki síður baráttufólki fyrir betri aðstöðu úr röðum íþróttahreyfingarinnar og foreldra í Laugardal Takk öll og til hamingju öll börn og unglingar og afreksfólk í Laugardalnum. Ekki er minni ástæða til að óska landsliðum Íslands og íþróttahreyfingunni í heild til hamingju með þetta glæsilega mannvirki og byltinguna sem henni mun fylgja varðandi alla aðstöðu. Til hamingju með Þjóðarhöll!
Höfundur er alþingismaður Reykvíkinga og fyrrverandi borgarstjóri.
Dagur B. Eggertsson skrifar
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