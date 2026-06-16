Norrænir fjölmiðlar hafa birt nýlegar gerfihnattarmyndir sem sýna uppbyggingu og endurnýjun rússneskra hernaðarinnviða allt frá landamærum Noregs og Finnlands í Norðri til Póllands í Suðri. Þessi hernaðaruppbygging hefur staðið yfir í tvö ár og er talin vera til marks um einbeittan vilja Rússa til að ógna Vesturlöndum ef stríðið í Úkraínu breiðist út fyrir landamæri þess eða að rússnesk stjórnvöld telji sér hag af því að hefja átök við eitt eða fleiri Evrópuríki þegar Úkraínustríðinu lýkur. Herleyniþjónustur stærstu Evrópuríkjanna segja Vesturlönd hafa þrjú til fimm ár áður en Rússar geta látið til skarar skríða ef horft er til hernaðargetu þeirra og ekki er tekið tillit til hugsanlegra pólitískra ákvarðana. Yfirmenn sænska hersins lýsa þessari uppbyggingu sem alvarlegri og viðvarandi tilvistarógn sem verði að bregðast við. Það hafa öll Norðurlöndin og Evrópuríkin gert að Íslandi undanskildu. Á sama tíma og Noregur gerir sérstakan varnarsamning við Frakka um kjarnorkuvernd auk þeirra trygginga sem Atlantshafsbandalagið veitir þeim og allar þjóðirnar leggja meiri áherslu á að efla eigin varnir halda íslensk stjórnvöld og Alþingi fast við þá stefnu að treysta öðrum alfarið fyrir vörnum landsins. Það er áhyggjuefni að hvorki stjórnvöld, þingmenn eða almenningur virðast vera fær um eða hafa vilja til að greina öryggismál í nærumhverfi Íslands með sama hætti og nágrannar okkar. Það kemur best fram í því andvaraleysi sem ríkir gagnvart vörnum landsins og þeirri staðreynd að Íslendingar ætla ekki að verja eigið fullveldi og sjálfstæði ef ógn steðjar að landinu. Samkvæmt nýsamþykktri varnarstefnu landsins eiga aðrir að gera það fyrir okkur. Það eru þrjú atriði sem skipta hér máli:
Höfundur er sérfræðingur í varnarmálum.
Arnór Sigurjónsson skrifar
Axel Sæland skrifar
Birta Karen Tryggvadóttir skrifar
Gauti Kristmannsson skrifar
Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson ,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Helgi S. Karlsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Þórólfur Júlían Dagsson skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Þórhildur Kristinsdóttir,Arna Dögg Einarsdóttir,Sigurdís Haraldsdóttir,Hrönn Harðardóttir,Helga Tryggvadóttir,Guðrún Nína Óskarsdóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar
Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Ágúst Valves Jóhannesson skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Hjálmar Vilhjálmsson skrifar
Halldór Auðar Svansson skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Einar Páll Svavarsson skrifar
María Gunnarsdóttir skrifar
Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar