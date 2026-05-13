Það er ekkert leyndarmál að börn og ungmenni eyða sífellt meiri tíma í símanum. Skjánotkun hefur færst úr því að vera afþreying yfir í að verða aðalvettvangur samskipta, leikja og jafnvel sjálfsmyndar. Á sama tíma hefur dregið úr félagsstarfi og einfaldri útiveru. Þetta er þróun sem við þurfum að taka alvarlega.
Ef við viljum að börn læri að umgangast fólk, byggja upp sjálfstraust, þroska, félagsfærni og hreyfa sig reglulega, þá verðum við að skapa raunveruleg tækifæri til þess. Þar kemur Garðabær sterkur inn – eða gæti gert það, ef opnunartími sundlauga væri í takt við þarfir fjölskyldna.
Börn læra ekki að lesa svipbrigði, raddblæ eða líkamsmál í gegnum skjá. Þau læra það í sundlauginni, á æfingu, í tónlistartíma, á leikvelli. Þar læra þau líka að bíða eftir röð, leysa ágreining, vinna í hóp og sýna tillitssemi. Þetta eru hæfniþættir sem samfélagið allt byggir á.
Garðabær státar af tveimur vinsælum sundlaugum: Ásgarðslaug og Álftaneslaug. Báðar eru opnar til kl. 22 virka daga, en um helgar loka þær kl. 18:00. Í bæjarráði þann 12. maí sl. var samþykkt að hafa sundlaugar opnar til 22:00 á sunnudagskvöldum á Álftanesi og í Ásgarði í tilraunaskyni frá 1. júní 2026 til og með 30. september 2026. Um er að ræða frábært framtak sem Viðreisn í Garðabæ mun tala fyrir að verði ekki eingöngu tilraun heldur raun til framtíðar allt árið um kring.
Fyrir uppteknar fjölskyldur þar sem er nóg að gera fram eftir degi um helgar þýðir þetta að möguleikinn á að fara saman í sund eða hreinlega hreyfa sig, hverfur.
Það er einfaldlega ekki í takt við nútímann að loka sundlaugum klukkan sex á laugardegi.
Guðlaugur Kristmundsson, oddviti Viðreinsar bókaði á bæjarráðsfundi þann 12. maí sl. að Viðreisn í Garðabæ vilji að fyrirhuguð tilraun, að lengja opnunartíma sundlauga í Garðabæ á sunnudagskvöldum sumarið 2026, nái einnig til sundlaugarinnar í Urriðaholti þegar hún hefur hafið rekstur. Þriðji áfangi Urriðaholtsskóla opnar í dag, 13. maí 2026, þar sem áhugasömum er boðið að skoða íþróttasal, innisundlaug, potta og búningsaðstöðu frá kl. 16:00 til 18:00.
Ef sundlaugar væru opnar fram á kvöld um helgar gætu fjölskyldur valið sundferð fram yfir skjá. Sundlaugar eru náttúrulegur vettvangur fyrir börn til að hitta vini og æfa samskipti og myndi að skila sér í betri félagsfærni barna. Unglingar sem eru á æfingum fram eftir degi hefðu loksins tækifæri til að fara í sund á kvöldin. Hreyfing, félagsleg þátttaka og samvera eru áhrifaríkustu forvarnir sem til eru gegn kvíða, einmanaleika og félagslegri einangrun barna. Garðabær hefur alla burði til að vera fyrirmynd í heilsueflingu með lengingu á opnunartímum sundlauga til frambúðar.
Að lengja opnunartíma sundlauga er ekki flókið, ekki dýrt og ekki umdeilt. Þetta er einfalt samfélagslegt val: Viljum við að börnin okkar eyði helgunum í símanum eða í samfélaginu?
Garðabær hefur tækifæri til að taka skref sem skilar sér margfalt til baka. Það er kominn tími til að opna laugarnar – og opna dyr að betra, heilbrigðara og félagslegra lífi barna og ungmenna.
Þegar kostnaðurinn er lagður á borðið blasir einföld mynd við: Hvort sem um er að ræða 2, 3 eða 4 klukkustundir er heildarkostnaðurinn lítil í samhengi við þann samfélagslega ávinning sem skapast.
Meiri hreyfing, minni skjátími, betri félagsfærni og öruggara rými fyrir ungmenni eru ekki óljósar hugmyndir heldur raunveruleg áhrif sem bæjarfélög um allt land eru að fjárfesta í. Garðabær hefur þegar frábæra aðstöðu; það sem vantar er aðgengi sem endurspeglar þarfir nútímafjölskyldna.
Ef markmiðið er að byggja upp heilbrigðara, félagslegra og barnvænna samfélag, þá er þetta eitt af þeim verkefnum sem skila sér margfalt til baka. Þetta er ekki kostnaður. Þetta er framtíðarfjárfesting.
Höfundur er lögfræðingur og í 6. sæti á lista Viðreisnar í Garðabæ.
