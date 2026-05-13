Í grunnstefnu Miðflokksins í menntamálum vill flokkurinn leggja ríka áherslu á að íslenska hafi forgang innan opinberra stofnana og að samfélagið sameinist um að efla og vernda tungumálið. Flokkurinn vill styrkja íslenskukennslu fyrir börn og ungmenni og tryggja öllum nemendum vandaða menntun. Jafnframt er lögð áhersla á að kennarar, foreldrar og nemendur hafi aðgang að nauðsynlegri stoðþjónustu.
Einnig telur Miðflokkurinn mikilvægt að efla stöðu allra innan skólasamfélagsins, þannig að hæfileikar og sérstaða hvers og eins njóti sín, þar á meðal hjá börnum sem skara fram úr. Flokkurinn vill kanna leiðir til að bæta árangur í menntakerfinu, meðal annars með því að skoða mismunandi skipulag skólastarfs, t.d. skóla með aðgreiningu. Að lokum er lögð áhersla á að skólar tryggi nemendum og starfsfólki skóla félagslegt, andlegt og líkamlegt öryggi.
Í nýlegri stöðugreiningu sem unnin var í tengslum við atvinnustefnu Íslands kemur fram að hröð fólksfjölgun á undanförnum árum hefur sett verulegt álag á opinbera þjónustu og lykilinnviði samfélagsins. Jafnframt hefur aukning íbúa með erlent ríkisfang haft í för með sér breytingar á samsetningu nemendahópa í leik- og grunnskólum, sem hefur skapað frekara álag á kerfið.
Á tímabilinu 2010 til 2024 þrefaldaðist fjöldi barna á leik- og grunnskólaaldri á Íslandi með erlent ríkisfang, úr 2.712 börnum í 8.004.
Miðflokkurinn í Hafnarfirði hyggst leggja sérstaka áherslu á grunnstefnu flokksins í menntamálum og standa vörð um íslenska tungu.
Höfundur skipar 4. sæti á framboðslista Miðflokksins í Hafnarfirði.
Sólveig Skaftadóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Charlotte Ólöf Jónsdóttir Biering skrifar
Eva Rún Helgadóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Arna Sif Ásgeirsdóttir skrifar
Hörður Filippusson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Ágúst Kvaran skrifar
Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir skrifar
Sigurður Kári Harðarson,Sólveig Jóhannesdóttir Larsen skrifar
Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir skrifar
Anna Kristín Jensdóttir skrifar
Jón Þór Þorvaldsson skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Jóna Þórey Pétursdóttir skrifar
Lísbet Sigurðardóttir skrifar
Bryndís Rut Logadóttir skrifar
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
Alexandra Jóhannesdóttir skrifar
Magnús Kjartansson skrifar