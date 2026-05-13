Skoðun

Styrkjum ís­lensku­kennslu fyrir börn og ung­menni

Eva Rún Helgadóttir skrifar

Í grunnstefnu Miðflokksins í menntamálum vill flokkurinn leggja ríka áherslu á að íslenska hafi forgang innan opinberra stofnana og að samfélagið sameinist um að efla og vernda tungumálið. Flokkurinn vill styrkja íslenskukennslu fyrir börn og ungmenni og tryggja öllum nemendum vandaða menntun. Jafnframt er lögð áhersla á að kennarar, foreldrar og nemendur hafi aðgang að nauðsynlegri stoðþjónustu.

Einnig telur Miðflokkurinn mikilvægt að efla stöðu allra innan skólasamfélagsins, þannig að hæfileikar og sérstaða hvers og eins njóti sín, þar á meðal hjá börnum sem skara fram úr. Flokkurinn vill kanna leiðir til að bæta árangur í menntakerfinu, meðal annars með því að skoða mismunandi skipulag skólastarfs, t.d. skóla með aðgreiningu. Að lokum er lögð áhersla á að skólar tryggi nemendum og starfsfólki skóla félagslegt, andlegt og líkamlegt öryggi.

Í nýlegri stöðugreiningu sem unnin var í tengslum við atvinnustefnu Íslands kemur fram að hröð fólksfjölgun á undanförnum árum hefur sett verulegt álag á opinbera þjónustu og lykilinnviði samfélagsins. Jafnframt hefur aukning íbúa með erlent ríkisfang haft í för með sér breytingar á samsetningu nemendahópa í leik- og grunnskólum, sem hefur skapað frekara álag á kerfið.

Á tímabilinu 2010 til 2024 þrefaldaðist fjöldi barna á leik- og grunnskólaaldri á Íslandi með erlent ríkisfang, úr 2.712 börnum í 8.004.

Miðflokkurinn í Hafnarfirði hyggst leggja sérstaka áherslu á grunnstefnu flokksins í menntamálum og standa vörð um íslenska tungu.

Höfundur skipar 4. sæti á framboðslista Miðflokksins í Hafnarfirði.

