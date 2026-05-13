Á laugardag göngum við að kjörborðinu og veljum fólkið sem við treystum best fyrir okkar nánasta umhverfi. Kjarni stjórnmálanna er þjónusta við íbúa og þar gegna sveitarfélögin lykilhlutverki.
Þess vegna er mikilvægt að til sveitarstjórna veljist fólk sem sýnir ráðdeild í rekstri. Ábyrg meðferð almannafjár er forsenda þess að við getum veitt þá þjónustu sem samfélagið krefst og við þurfum að leita allra leiða til þess að bæta hana.
Sem fjármála- og efnahagsráðherra hef ég lagt ríka áherslu á, ásamt öðrum ráðherrum, að styrkja umgjörð og fjárhagslega getu sveitarstjórnarstigsins til þess að sinna lögbundnum verkefnum sínum. Fyrsta skrefið var að leysa úr hnökrum og ágreiningi sem hefur lengi einkennt samskipti ríkis og sveitarfélaga. Við gengum í það verk og leiddum til lykta nokkur áralöng deilumál, bæði um kostnaðarskiptingu í stórum málaflokkum og uppbyggingu á lóðum í eigu ríkisins sem hafa staðið ýmist vannýttar eða auðar.
Afraksturinn er meðal annars sá að uppbygging hjúkrunarheimila er komin í betri farveg og að ríkið hefur tekið við ábyrgðinni á þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Það síðarnefnda hefur þyngt verulega rekstur sveitarfélaga, sérstaklega þeirra smærri. Fleiri mál má telja, svo sem náið samstarf um stafræna þjónustu, samvinnu í kjaramálum og sameiginlegt markmið okkar um að stöðva hallarekstur hins opinbera. Ef fer sem horfir mun ríkið ná því markmiði á næsta ári og sveitarfélögin ári síðar.
Ríkisstjórnin hefur einnig horfst í augu við húsnæðisvandann og unnið markvisst að lausn hans, t.d. með því að gera samninga við sveitarfélög um íbúðauppbyggingu á lóðum í eigu ríkisins. Þar má nefna þróun Vífilsstaðareitar í Garðabæ, samninga um uppbyggingu innviða og íbúðarhúsnæðis í Reykjanesbæ og uppbygginu 1.200-1.400 íbúða á sex tilgreindum svæðum í Reykjavík. Viðræður standa yfir við fleiri sveitarfélög, til dæmis Skagafjörð um málefni þéttbýlisins á Hólum í Hjaltadal en þær eru nú á lokastigi.
Hagur landsmanna liggur í því að ríkið og sveitarfélögin gangi í takt og vinni náið saman. Ég geng að sjálfsögðu ekki óbundinn til kosninga sjálfur og óska félögum mínum í Viðreisn góðs gengis. Við deilum þeirri hugsjón að ábyrgur rekstur sé undirstaða þjónustu og að árangur snúist um hagsmuni almennings en ekki pólitískan frama.
Á þessum grunni mun ég leitast við að tryggja áfram gott samstarf við nýkjörið sveitarstjórnarfólk um allt land, úr öllum flokkum.
Við höfum sameiginlegt verk að vinna fyrir fólkið í landinu.
Höfundur er varaformaður Viðreisnar og fjármála- og efnahagsráðherra.
