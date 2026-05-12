Skoðun

Hildur fækkaði bíla­stæðum um 3000

Magnús Kjartansson skrifar

Ég botna ekki lengur í Sjálfstæðisflokknum. Hann er í mótsögn við sjálfan sig.

Borgarlína

Allir þeir sjálfstæðismenn í Reykjavík sem ég þekki, eru á móti borgarlínu. En oddvitinn, Hildur Björnsdóttir, berst fyrir borgarlínu. Samkvæmt Gísla Marteini Baldurssyni kemur Hildur úr róttækasta armi borgarlínufóks, Kaffi Vest klíkunni sem vill bíllausan lífsstíl og útrýma einkabílum með góðu eða illu.

Bílastæði

Allir þeir sjálfstæðismenn í Reykjavík sem ég hef hitt nýlega, vilja halda í bílastæðin sín. En oddvitinn, Hildur Björnsdóttir, klauf borgarstjórnarflokkinn og greiddi atkvæði með vinstri meirihlutanum í borgarstjórn, um tvö prósent fækkun bílastæða á ári. Þetta var árið 2021. Síðan hefur bílastæðum fækkað um 600 á ári eða um 3000 bílastæði í heildina. Þökk sé vinstri meirihlutanum og Hildi Björnsdóttur.

Hildi fannst líka sjálfsagt að meirihlutinn hækkaði bílastæðagjöld um 40 prósent. Hún sat borgarráðsfundinn þar sem hækkunin var samþykkt, án þess að greiða atkvæði gegn því. Núna þykist hún ætla að lækka aftur gjöldin og fjölga aftur bílastæðum. Hvers vegna í ósköpunum var hún þá að fækka þeim fyrir örfáum árum?

Þétting byggðar

Allir þeir sjálfstæðismenn í Reykjavík sem ég þekki, eru á móti þéttingu byggðar. Nú stendur til að byggja íbúðablokk á bensínstöðvarreitnum við Birkimel. Íbúarnir og HÍ berjast gegn því. Borgarfulltrúar sjálfstæðismanna, nema Hildur, studdu íbúana og HÍ, fyrir bara nokkrum mánuðum. En þegar Íbúasamtök Vesturbæjar spurði flokkana, nú um daginn, um afstöðu þeirra til þessara byggingaráforma, voru allir flokkarnir annað hvort á móti þessum áformum eða vildu láta endurskoða þau. Allir nema Hildur. Hún sagðist vera hlynnt þessari þéttingu. Er ástæðan kannski sú að eiginmaður Hildar var framkvæmdastjóri Stengs Holdind ehf, sem átti meirihlutann í Skeljungi þegar Dagur B. Eggertsson gaf Skeljungi þennan byggingarrétt?

Hver trúir svona hringlandahætti, korter fyrir kosningar? Og hvers vegna í ósköpunum eru sjálfstæðismenn með oddvita sem er á allt annarri skoðun en hinn almenni flokksmaður?

Höfundur er leiðsögumaður

