Kosningaþátttaka ungs fólks á Íslandi hefur farið minnkandi með árunum líka í sveitarstjórnarkosningum, Við ungt fólk í Samfylkingunni í Kópavogi lítum á þetta sem áhyggjuefni með hliðsjón af komandi sveitarstjórnarkosningum 16. maí næstkomandi.
Að nýta kosningaréttinn snýst um að velja fulltrúa sem maður treystir til að taka réttar ákvarðanir fyrir hönd allra bæjarbúa, þar með talið ungs fólks. Hvert framboð kynnir sín helstu mál og hvað það vill leggja áherslu á. Samfylkingin setur málefni ungs fólks í forgang hjá sér því þau málefniskipta sífellt meira máli.Viðviljum skapa samfélag þar sem þessi hópur getur vaxið, dafnað og orðið virkur þátttakandi bæjarins til lengri tíma.
Samfylkingin vill gera Kópavoginn að enn betri stað fyrir ungt fólk að búa á og hér eru 4 hlutir sem við viljum gera til að bæta aðstæður þeirra í Kópavoginum.
Í fyrsta lagi viljum við bæta samgöngur. Við erum fylgjandi Borgarlínu þar sem hún getur gert ferðalög þægilegri fyrir marga. Ekki aðeins þeirra sem munu nýta sér almenningssamgöngur heldur líka fyrir notendur einkabíls. Umferðin á Höfuðborgarsvæðinu er orðin of mikil og Borgarlínan er skynsamasta lausnin í þeim málaflokki.. Við viljum að ungt fólk geti nýtt betri samgangna og geti komið sér á milli staða með betri hætti.
Í öðru lagi ætlum við að snúa þeirri þróun við sem hefur skapast á húsnæðismarkaði. Við ætlum að bjóða upp á fjölbreytta valkosti í húsnæðismálum og greiða veginn fyrir óhagnaðardrifin leigufélög í Kópavogi . Staða húsnæðismála í Kópavogi sýnir ábyrgðarleysi gagnvart þeim sem þurfa hvað mest á stuðningi að halda, ungu fólki og lágtekjuhópum. Ný greining ASÍ og BSRB afhjúpar að Kópavogsbær er langt eftir á miðað við önnur bæjarfélög þegar kemur að uppbyggingu íbúða í almenna íbúðar kerfisins. Með svokallaðri „0-stefnu“ meirihlutans hefur Bjargi verið neitað um lóðir, auk þess er ekki að finna eina einustu námsmannaíbúð í Kópavoginum. Þegar húsnæðismarkaðurinn er í ójafnvægi á sveitarfélagið að byggja í takt við þarfir allra hópa, en ekki skilja ungt fólk og efnaminni íbúa eftir í kuldanum.
Í þriðja lagi ætlum við að lengja opnunartíma sundlauga. Hvað er betra en kvöldsund með vinum? Fara í körfu í lauginni og taka eina troðslu? Steikja sig í heita pottinum eða gufu og kæla sig í kalda pottinum? Tala um pólitík við eldri borgara? Rekast á fullt af fólki og vinum sem maður myndi annars ekki hitta? Sundlaugarnar á Íslandi er menningin okkar og styður við félagslíf og lýðheilsu okkar allra. Við viljum nýta þessa dýrmætu auðlind í Kópavoginum betur og hafa sundlaugarnar lengur opnar. Við ætlum að hafa báðar sundlaugar opnar á rauðum dögum og tryggja það að þú komist í sund án þess að vera rass í rass við næsta mann í klefanum. Miðnæturopnanir verða reglulegar og við bætum menningarlífið með viðburðum og skemmtunum í laugunum.
Í fjórða lagi viljum við stórefla menningar- og félagslíf barna og ungmenna í Kópavogi, með sérstakri áherslu á þau sem stunda ekki hefðbundnar íþróttir. Öflugt félagslíf er lykillinn að bættri geðheilsu og vellíðan. Til þess að hvert og eitt barn fái að blómstra þurfum við að bjóða upp á fjölbreyttari tækifæri á borð við rafíþróttir, listir og leiklist. Með því að efla menningarlíf og skapa nýja samkomustaði, til dæmis með því að gera enn betur við ungmennahúsið Molann, getum við spornað gegn félagslegri einangrun og þar með bætt geðheilsu ungs fólks. Við viljum skapa bæjarfélag þar sem öll ungmenni hafa aðgang að hvetjandi og félagslegu andrými sem styrkir félagsleg tengsl og styður við andlega heilsu þeirra til frambúðar.
Þess vegna viljum við hvetja ungt fólk til að kjósa, til að hafa áhrif á framtíðina og sitt nærumhverfi.
Höfundar skipa 10. og 11. sæti á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi.
