Þið hafið öll heyrt þetta - gríðarleg aukning í launakostnaði og starfsmannahaldi Reykjavíkur. Útblásin stjórnsýsla og hvaðeina. Það er mjög heilbrigt að fólk hafi áhuga á því hvernig farið er með opinbert fé, hvort sem það er í laun eða annað.En hvað segja gögnin?
Það vill svo vel til að Reykjavík sé eini opinberi aðilinn sem gefur út svoleiðis upplýsingar í opnum gögnum. Það er þess vegna hægt að skoða launaþróun undanfarin ár.
Athugið einnig að upphæðirnar eru ekki leiðréttar miðað við launaþróun eða verðbólgu. Þetta eru rauntölur hvers árs. Þannig að 90 milljarðar ársins 2025 miðað við 53 milljarðar ársins 2019 eru ekki alveg sambærilegir.
Verðlagslega eru 53 milljarðar orðnir 76,5 milljarðar eða svo á þessu tímabili, eða 44,13% verðbólga á tímabilinu. Laun hafa hins vegar hækkað meira eða um 63,5% sem myndi þýða að 53 milljarðarnir telji 86,9 milljarða í lok árs 2025. Miðað við það er hækkun launa hjá Reykjavíkurborg 2,68 milljarðar á þessum tíma.
Ekki beint „slam dunk“ gögn til þess að styðja alls konar ásakanir um útblástur í launakostnaði og starfsmannahaldi. Á þessum tíma er búið að samþykkja lög sem leggja þó nokkrar auka álögur á sveitarfélög í þjónustu - til dæmis í farsæld barna og vegna stuðnings við fatlaða. Svo ekki sé minnst á fjölgun borgarbúa um tæplega 15 þúsund á þessum tíma. Aukningin sést þarna á sviði menntunar og félagsmála.
Höfundur er almennur kjósandi og gagnanörd.
