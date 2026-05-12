Umræðan um samgöngur í Hafnarfirði snýst oftar en ekki um einstök gatnamót eða hringtorg. Stóra spurningin er þó einfaldari: hvernig bæ viljum við byggja til framtíðar?
Brautin sem klýfur bæinn
Reykjanesbrautin er stærsta áskorun okkar í dag. Hún er mikilvæg tenging höfuðborgarsvæðisins við Suðurnesin en sker Hafnarfjörð í sundur og skapar gjá í miðjum bænum. N1 hringtorgið er á forgangslista samgöngusáttmálans og mikilvægt er að halda málinu á dagskrá á sama tíma og metnaðarfullir en reynslulitlir stjórnmálamenn vilja frysta sáttmálann í mörg ár með tilheyrandi framkvæmdastoppi.
Stuttu ferðirnar skipta máli
Samhliða því þurfum við að hugsa betur um innanbæjarumferðina. Stór hluti daglegra ferða Hafnfirðinga eru stuttar ferðir í skóla, vinnu, verslun eða þjónustu innanbæjar en ef allt er byggt fyrir bílinn, þá fyllast göturnar af bílum.
Þess vegna þarf að styrkja göngu- og hjólastíga milli hverfa og þjónustu þannig að fleiri hafi raunhæft val um hvernig þeir ferðast. Þannig bætum við líka umferðina fyrir þá sem áfram þurfa að nota bílinn.
Hafnarfjarðarbær má ekki sitja eftir
Loks viljum við efla almenningssamgöngur sem raunhæfan valkost. Það gerist bara ef þær fá sínar sérakreinar. Við viljum sjá Borgarlínuna byggjast fyrr upp í bænum og sættum okkur ekki við að fara aftast í röðina eins og núverandi meirihluti hefur hingað til gert í samningum.
Tími fyrir ferska vinda
Við hvetjum kjósendur til þess að kynna sér málin og velta fyrir sér hvort stjórnmálafólk sem boði ófjármagnaðar hálflausnir við raunverulegum vandamálum sé í alvörunni að fara að leysa þessi vandamál með sömu hugmyndafræði og skapaði þau.
Hafnarfjörður á skilið ferska vinda í samgöngumálum - og tíminn fyrir þá er núna. Göngum í verkin!
Höfundur skipar 3. sæti á lista Viðreisnar í Hafnarfirði í komandi sveitarstjórnarkosningum
Hjördís Hlíðberg skrifar
Inga Valgerður Henriksen. skrifar
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir,Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir skrifar
Einar Jóhannes Guðnason skrifar
Unnur Ýr Jónsdóttir skrifar
Andri Þorvarðarson skrifar
Ævar Örn Jóhannsson skrifar
Hjördís Guðný Guðmundsdóttir skrifar
Arnar Þór Ingólfsson skrifar
Njörður Sigurðsson skrifar
Júlíus Arnarson skrifar
Benóný Arnórsson skrifar
Sigurður Hannesson,Halla Gunnarsdóttir skrifar
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir skrifar
Ásgeir Haukur Guðmundsson skrifar
Bolli Héðinsson skrifar
Hákon Gunnarsson,Kristján B. Ólafsson skrifar
Theódóra Þorsteinsdóttir skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Hafsteinn Gunnarsson skrifar
Hreiðar Jónsson skrifar
Sigmar Karlsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Hrönn Stefánsdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Áslaug Eva Björnsdóttir skrifar
Huld Hafliðadóttir skrifar
Húnbogi Sólon Gunnþórsson skrifar
Anna Sigga Jökuls Ragnheiðardóttir skrifar
Árni Freyr Ársælsson skrifar