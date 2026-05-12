Sam­göngur í Hafnar­firði þurfa ferska vinda

Hjördís Hlíðberg skrifar

Umræðan um samgöngur í Hafnarfirði snýst oftar en ekki um einstök gatnamót eða hringtorg. Stóra spurningin er þó einfaldari: hvernig bæ viljum við byggja til framtíðar?

Brautin sem klýfur bæinn

Reykjanesbrautin er stærsta áskorun okkar í dag. Hún er mikilvæg tenging höfuðborgarsvæðisins við Suðurnesin en sker Hafnarfjörð í sundur og skapar gjá í miðjum bænum. N1 hringtorgið er á forgangslista samgöngusáttmálans og mikilvægt er að halda málinu á dagskrá á sama tíma og metnaðarfullir en reynslulitlir stjórnmálamenn vilja frysta sáttmálann í mörg ár með tilheyrandi framkvæmdastoppi.

Stuttu ferðirnar skipta máli

Samhliða því þurfum við að hugsa betur um innanbæjarumferðina. Stór hluti daglegra ferða Hafnfirðinga eru stuttar ferðir í skóla, vinnu, verslun eða þjónustu innanbæjar en ef allt er byggt fyrir bílinn, þá fyllast göturnar af bílum.

Þess vegna þarf að styrkja göngu- og hjólastíga milli hverfa og þjónustu þannig að fleiri hafi raunhæft val um hvernig þeir ferðast. Þannig bætum við líka umferðina fyrir þá sem áfram þurfa að nota bílinn.

Hafnarfjarðarbær má ekki sitja eftir

Loks viljum við efla almenningssamgöngur sem raunhæfan valkost. Það gerist bara ef þær fá sínar sérakreinar. Við viljum sjá Borgarlínuna byggjast fyrr upp í bænum og sættum okkur ekki við að fara aftast í röðina eins og núverandi meirihluti hefur hingað til gert í samningum.

Tími fyrir ferska vinda

Við hvetjum kjósendur til þess að kynna sér málin og velta fyrir sér hvort stjórnmálafólk sem boði ófjármagnaðar hálflausnir við raunverulegum vandamálum sé í alvörunni að fara að leysa þessi vandamál með sömu hugmyndafræði og skapaði þau.

Hafnarfjörður á skilið ferska vinda í samgöngumálum - og tíminn fyrir þá er núna. Göngum í verkin!

Höfundur skipar 3. sæti á lista Viðreisnar í Hafnarfirði í komandi sveitarstjórnarkosningum

