Uppbygging íþróttamannvirkja í Hveragerði hefur verið mikilvægt mál á þessu kjörtímabili. Í byrjun þess var ekki samstaða meðal bæjarfulltrúa um hvernig og hvaða leiðir skyldi fara með þetta mikilvæga verkefni. Sjálfstæðisflokkurinn talaði fyrir því að blása að nýju upp loftborið íþróttahús en Okkar Hveragerði og Framsókn vildu frekar horfa til varanlegri lausna og töluðu fyrir byggingu nýrrar Hamarshallar. Kostnaður og framkvæmdatími við mögulegar lausnir hafði mikil áhrif á afstöðu bæjarfulltrúa til málsins.
Sameiginlegar tillögur
Óeining um tiltekin mál í bæjarstjórn hefur oft áhrif á umræðuna í samfélaginu og það átti einnig við um uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hveragerði. Undir lok árs 2023 ákváðu bæjarfulltrúar allra flokka sem sæti eiga í bæjarstjórn að setjast niður og kanna hvort hægt væri að ná sameiginlegri niðurstöðu um hvernig best væri að standa að uppbyggingu íþróttamannvirkja. Niðurstaðan varð sú að á bæjarstjórnarfundi 14. desember 2023 lögðu bæjarfulltrúar Okkar Hveragerðis, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fram sameiginlegar tillögur um byggingu gervigrasvallar og nýs íþróttahúss við Skólamörk.
Samstaða og framtíðarsýn
Það var ákaflega mikilvægt fyrir samfélagið í Hveragerði að bæjarfulltrúar ákváðu að stíga skref til baka, fara yfir málið að nýju og ná sameiginlegri niðurstöðu um hvernig skyldi byggja upp íþróttamannvirki til framtíðar. Sú samstaða sýndi vel að þegar bæjarstjórn vinnur vel saman, óháð flokkspólitískum línum, er hægt að koma mikilvægum verkefnum áfram í góðri sátt. Stofnuð var sérstök byggingarnefnd fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkjanna þar sem sátu starfsfólk Hveragerðisbæjar, fulltrúar allra flokka í bæjarstjórn og fulltrúar frá Íþróttafélaginu Hamri. Innan nefndarinnar hefur verið haft mikilvægt samráð um framkvæmdirnar og þar hafa ólík sjónarmið fengið að heyrast. Það hefur án efa skilað betri niðurstöðu fyrir samfélagið allt. Staðan í uppbyggingu íþróttamannvirkja, um tveimur og hálfu ári eftir að samstaða náðist í bæjarstjórn, er sú að gervigrasvöllurinn verður tekinn í notkun nú í vor og uppsteypa nýs íþróttahúss er í fullum gangi. Gert er ráð fyrir að húsið verði risið fyrir lok þessa árs.
Áfram Hveragerði
Það er mikilvægt að halda áfram á þessari braut og í þeirri sátt sem málið hefur verið. Uppbygging íþróttamannvirkja er fjárfesting í heilsu, félagslífi og framtíð barna og ungmenna í Hveragerði. Þegar tekist er á við stór verkefni af ábyrgð, með samráði og sameiginlega sýn að leiðarljósi, verður niðurstaðan sterkari og samfélagið allt stendur eftir sameinaðra. Þannig viljum við halda áfram að byggja upp Hveragerði, með samvinnu, framtíðarsýn og hagsmuni bæjarbúa að leiðarljósi.
Höfundur er bæjarfulltrúi Okkar Hveragerðis.
