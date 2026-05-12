Í æsku minni notaðist ég oft við vísuna Ugla sat á kvisti þegar ég þurfti t.d. að velja síðasta leikmanninn í fótbolta í frímínútum eða þegar ég átti við almennan valkvíða að stríða. Nú á þrítugsaldri hefur þessi valkvíði skotið kollinum upp aftur þegar kemur að því hvaða flokk skal kjósa í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík og því neyðist ég til þess að nýta mér vísuna aftur í kjörklefanum þann 16.maí.
Þrátt fyrir ýmsa frambærilega frambjóðendur hefur valið reynst mér erfitt. Lítil stemming hefur myndast í kring um þessar kosningar og virðast stefnumál flokkana hafa týnst einhvers staðar í frumskógi örvæntingarinnar.
Sem ungur faðir eru málefni barna og ungmenna mér mikilvægust fyrir þessar kosningar. Leikskólamálin hafa verið í miklu ólagi hér í borginni. Í stað þess að búa til hvata fyrir fólk að vilja vinna í leikskólum og stytta biðtíma inn á leikskólana virðast framboðin frekar vilja fara í leðjuslag um hvaða „bæjarmódel” virkar best þegar kemur að rekstur leikskóla. Slagur sem bitnar fyrst og fremst á börnum borgarinnar.
Helsta leið þessara flokka til að ná til ungs fólks virðist vera í gegnum hálfbakaðar Tik Tok tískubylgjur. Í stað þess að hvetja ungt fólk til þess að kjósa og taka þátt fáum við mjög hagnýtar upplýsingar um hverjum frambjóðendur myndu vilja ríða, drepa eða giftast af öðrum frambjóðendum. Eða glæsilegt gervigreindarmyndband af oddvita að lemja annan oddvita þar sem hæstvirtum menntamálaráðherra bregður fyrir að dansa á ögrandi máta beint í andlitið á manni. Frábært efni!
Auðvitað er mjög auðvelt fyrir mig að sitja hér með morgunbollann og gagnrýna frambjóðendur. Hins vegar þegar að helstu tíðindin nokkrum dögum fyrir kosningar eru um hvar oddviti lagði bílnum sínum, varpar það drungalegu ljósi á stöðu mála og sýnir svart á hvítu hvar áherslurnar liggja fyrir þessar kosningar.
Leggjum frekari áherslu á velferð barna og ungmenna.
Keyrum upp stemminguna þessa síðustu daga fyrir kosningar!
Ugla sat á kvisti
Átti börn og missti
1-2-3 og það varst þú
Sem fékkst atkvæðið mitt
Því þú varst skástur
Eða þannig
Höfundur er faðir, leikari og sálfræðinemi.
Njörður Sigurðsson skrifar
