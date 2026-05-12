Hafnarfirði á blómstra fjölbreytt og lífleg byggð, þar sem raunveruleg tækifæri eru til staðar fyrir uppbyggingu og atvinnustarfsemi í heimabyggð með tryggum rekstrargrundvelli smærri fyrirtækja svo Hafnfirðingar á öllum aldri fái tækifæri til að starfa í sinni heimabyggð. Til þess þarf sveitarfélagið að styðja markvisst við sprotafyrirtæki, frumkvöðla og þjónustustarfsemi.
Hafnarfjarðarbær getur tryggt rekstrargrundvöll smærri fyrirtækja með ýmsum hætti. Sveitarfélagið getur til að mynda stutt þann rekstur sem það vill sjá dafna í bænum á ýmsan hátt. Hægt er að draga úr álagningu fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði sem hýsir starfsemi sprota- og nýsköpunarfyrirtækja og gera sveitarfélagið þannig að ákjósanlegum vettvangi fyrir ýmsa frumkvöðla- og þjónustustarfsemi. Fjölbreyttara og þar með öflugra atvinnulíf í Hafnarfirði auðgar mannlífið í bænum okkar og gerir jafnframt fleirum kleift að stunda atvinnu í sínum heimabæ. Það gerir bæinn ekki bara sterkari, heldur dregur það úr umferðarþunga með því að draga úr ferðatíma fólks til og frá vinnu. Styrkjum hafnfirskt hugvit og styðjum við rekstur minni frumkvöðlafyrirtækja í Hafnarfirði.
Styrkjum ferðaþjónustu í Hafnarfirði
Á hverjum degi keyra þúsundir ferðamanna framhjá Hafnarfirði á leið til Reykjavíkur. Við þurfum að skapa okkur ferðamálastefnu sem snýr að því að fá ferðamenn til þess að staldra við í Hafnarfirði, enda gæti koma þeirra og dvöl hér skilað sveitarfélaginu umtalsverðum fjármunum. Það er þó ekki nóg að hugsa hvað við viljum fá frá ferðamönnunum heldur þurfum við jafnframt að hugsa um hvað við viljum færa þeim í staðinn.
Sveitarfélagið þarf að móta sér stefnu sem snýr að því að fjölga ferðamönnum án þess þó að ganga á rétt íbúa til húsnæðis og aðgengis. Ferðaþjónustunni getur bætt líf bæjarbúa og styrkt rekstrargrundvöll veitingahúsa, kaffihúsa, verslana og ýmissa afþreyingarfyrirtækja. Hafnarfjörður hefur allt til alls - hér er eitt fallegasta bæjarstæði á höfuðborgarsvæðinu og þó víðar væri leitað, návígi við fallegar gönguleiðir í óspilltri náttúru, góðar sundlaugar og söfn og aðgengi verslunar og þjónustu með besta móti. Hér eru því veruleg sóknarfæri.
Hafnarfjörður er áfangastaður með ríka sögu, kraftmikla og fjölbreytta menningu og iðandi mannlíf sem er áhugavert fyrir gesti að skoða, kynna sér og njóta. Eflum styrkleika Hafnarfjarðar og bjóðum fleiri gesti velkomin í bæinn okkar! Það gerum við með stuðningi bæjaryfirvalda við ferðaþjónustufyrirtæki sem stuðla að sjálfbærri ferðamennsku og með skýra ferðamálastefnu að leiðarljósi þar sem fer saman góð upplifun og sjálfbærni.
Höfundur er oddviti Vinstrisins í Hafnarfirði.
