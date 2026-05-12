Okkur Reykvíkingum standa óvenju mörg framboð að velja úr í kosningunum á laugardag. Öllum er ljóst að mörg þessara framboða munu ekki ná inn manni í borgarstjórn og því falla „dauð“. - Yfir okkur vofa a.m.k. tveir flokkar sem vilja ekki sjá borgina okkar verða alvöru nútímalega borg með öflugum almenningssamgöngum og fjölbýlishúsum miðsvæðis. Þessir flokkar sjá fyrir sér allt aðra borg heldur en við höfum séð lifna á síðustu árum. Þeirra fyrirmyndir eru sóttar til Bandaríkjanna þar sem breiðir vegir liggja þvers og kruss um borgir og bjóða ekki upp á annan valkost en þann að komast allra leiða sinn á eigin bíl. Er þetta sú Reykjavík, sem okkur er svo annt um, sem við viljum sjá?
Sjálfstæðis- og Miðflokkur tala líkt og fleiri vegir og fleiri akreinar taki ekki pláss og kosti ekkert á meðan þeir telja almenningssamgöngur sóun þó það sé sú leið sem flestar nágrannaþjóða okkar hafa valið fyrir borgir á stærð við Reykjavík. Ég á erfitt með að trúa því að við Reykvíkingar viljum sjá borgina okkar verða hugmyndum Sjálfstæðis- og Miðflokks að bráð, um borg undirlagða einkabílnum?
Eini raunhæfi valkosturinn til að koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur komist til valda í borginni okkar er Samfylkingin. Hjá Samfylkingunni nýtast atkvæði þeirra sem eru andsnúnir hugmyndum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks best og því skiptir máli að hún fái góða kosningu á laugardag.
Höfundur er borinn og barnfæddur Reykvíkingur
með reynslu af búsetu bæði austan hafs og vestan.
Ásgeir Haukur Guðmundsson skrifar
