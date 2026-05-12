Ég verð á hverjum degi vör við það mikla stolt sem íbúar í Kópavogi bera til samfélagsins okkar. Það er töluverð innstæða fyrir því stolti, því Kópavogur er öflugur, vaxandi og vel rekinn bær þar sem lögð er áhersla á þjónustu og lífsgæði íbúa. Þetta stolt er drifkrafturinn í okkar starfi og áminning um að þær ákvarðanir sem við tökum í dag móta líf þeirra kynslóða sem á eftir koma.
Það er, óháð aldri, alltaf stór ákvörðun að velja sér heimili. Fyrir ungt par sem ákveður að hefja búskap þarf að huga að þeirri þjónustu sem er í boði þegar fjölskyldan stækkar, svo sem gæðum leikskóla og nálægð við grunnskóla. Fyrir fólk á miðjum aldri, sem þarf kannski að stækka við sig eða finna húsnæði sem hentar breyttum lífsstíl, skiptir máli að fjölbreytni sé til staðar í bænum. Fyrir eldri borgara okkar skiptir höfuðmáli að hafa greiðan aðgang að heilbrigðisþjónustu, hreyfingu og félagslegri afþreyingu. Það eru ýmsir þættir sem ráða því hvar fólk ákveður að búa og staðreyndin er sú að margir líta svo á að best sé að búa í Kópavogi.
Í Kópavogi er gott að eldast, gott að starfa og frábært að alast upp. Við leggjum metnað í að skólarnir okkar séu í fremstu röð, að íþrótta- og tómstundastarf sé fjölbreytt og að umhverfi okkar sé snyrtilegt og aðlaðandi. Þjónusta við íbúa á að vera einföld, skilvirk og nútímaleg. Með stafrænni vegferð höfum við gert fólki auðveldara fyrir að eiga í samskiptum við bæinn sinn. Stoltið okkar felst líka í þeim kröftugu fyrirtækjum sem kjósa að starfa í Kópavogi og þeim öflugu félagasamtökum sem auðga mannlífið. Þessi samvinna gerir bæinn okkar að þeim líflega stað sem hann er.
Traustur fjárhagur og vandaður rekstur eru forsendur þess að bjóða upp á framúrskarandi þjónustu. Við höfum lagt áherslu á ábyrgan rekstur og agaða fjármálastjórn. Það er sú ráðdeild sem gerir okkur kleift að lækka álögur á íbúa á sama tíma en fasteignagjöld eru þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu. Samhliða sækjum við fram í uppbyggingu innviða. Kópavogur er gott dæmi um að hægt er að reka stórt sveitarfélag af hagkvæmni og veita góða þjónustu. Það er ekki sjálfsagt mál og nægir þar að horfa til stjórnarfars Samfylkingarinnar í Reykjavík og nú á landsvísu.
Það má þó ekki sofna á verðinum. Það er mikilvægt að horfa til framtíðar og taka ákvarðanir um það hvernig við viljum sjá Kópavog þróast á næstu árum og áratugum. Ef rétt er haldið á spöðunum mun Kópavogur halda áfram að vera fyrsta val íbúa og fyrirtækja. Það krefst þess að við skipuleggjum bæinn vel, tryggjum hagkvæma innviði og hlúum að grænum svæðum sem gera bæinn aðlaðandi samhliða því sem við tryggjum metnaðarfulla og góða þjónustu fyrir fjölskyldur.
Við horfum fram á veginn með bjartsýni. Kópavogur er bær í sókn. Við höldum áfram að þróa byggðina okkar með hagsmuni íbúanna að leiðarljósi, hvort sem um ræðir nýbyggingar eða endurbætur á eldri hverfum. Markmið okkar er skýrt: Kópavogur á áfram að vera eftirsóknarverðasta sveitarfélagið á Íslandi til að búa í, ekki bara í dag, heldur fyrir komandi kynslóðir.
Með áframhaldandi festu í rekstri og metnaði fyrir hönd bæjarins eru okkur allir vegir færir. Við eigum margt að vera stolt af í Kópavogi og saman munum við halda áfram að gera bæinn okkar enn betri, tryggja lífsgæðin og byggja upp samfélag sem við getum öll verið stolt af um ókomna tíð.
Höfundur er bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
Ásgeir Haukur Guðmundsson skrifar
Bolli Héðinsson skrifar
Hákon Gunnarsson,Kristján B. Ólafsson skrifar
Theódóra Þorsteinsdóttir skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Hafsteinn Gunnarsson skrifar
Hreiðar Jónsson skrifar
Sigmar Karlsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Hrönn Stefánsdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Áslaug Eva Björnsdóttir skrifar
Huld Hafliðadóttir skrifar
Húnbogi Sólon Gunnþórsson skrifar
Anna Sigga Jökuls Ragnheiðardóttir skrifar
Árni Freyr Ársælsson skrifar
Ágústa Ágústsdóttir skrifar
Steinunn Gyðu-og Guðjónsdóttir skrifar
Eyþór Máni Steinarsson skrifar
Beitir Ólafsson skrifar
Skúli Helgason skrifar
Gundega Jaunlinina skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir ,Þorsteinn Hjartarson skrifar
Helga Edwardsdóttir skrifar
Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Helga Rósa Másdóttir skrifar
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Óskar Steinn Ómarsson skrifar
Una María Óskarsdóttir skrifar