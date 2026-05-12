Húsnæðismál eru eitt það mikilvægasta sem ný borgarstjórn mun takast á við á næsta kjörtímabili. Draumurinn um að eignast heimili fyrir fjölskylduna á að vera raunhæfur, en í dag fjarlægist hann of marga.
Þéttingarstefna núverandi meirihluta í borgarstjórn var mörkuð á eftirhrunsárunum. Hugmyndin var skynsamleg í grunninn, að nýta innviði og stofnanir sem þegar voru til staðar. En framkvæmd þéttingar hefur haft sínar hliðarverkanir sem við sjáum birtast og greiðum fyrir í dag. Búið er að þétta byggð í Reykjavík, hvar hún var þéttust fyrir.
Þéttingarreitir kosta meira en margir gera sér grein fyrir. Þröngar aðstæður til framkvæmda gera í raun erfiðara fyrir og lengja framkvæmdatíma. Há gjöld vegna uppbyggingar bílakjallara reitanna eykur kostnaðinn enn frekar. Fyrir utan að það má ekki einu sinni eitt bílastæði fylgja hverri íbúð samkvæmt gildandi reglum. Í Reykjavík er stutt niður á klöpp og bergskeringar í grónum hverfum eru dýrar. Undirbúningur lóða er tímafrekt og dýrt ferli. Þessi kostnaður lendir að lokum á kaupanda íbúðarinnar.
Lokaafurðin er þekkt. Kassalaga álklædd mannvirki, þröngt á milli húsa og lítið rými fyrir opin eða græn svæði. Lítil mál eins og að keyra úr sínu hverfi, verður að stóru skipulagi til að forðast bílaraðir í lengri tíma og láta hversdaginn ganga upp.
Framsókn í Reykjavík lagði til á liðnu kjörtímabili að nýjar íbúðir skyldu hannaðar með að minnsta kosti eitt bílastæði. Núverandi meirihluti felldi þá tillögu.
Vandinn er ekki þéttingarreitirnir. Vandinn er að borgin byggir eingöngu á þéttingarreitum. Einstefnan í skipulagsmálum borgarinnar hefur meðal annars leitt til hærri byggingarkostnaðar og óeðlilegrar hækkunar fasteignamats. Ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins boðar nú 1.400 íbúðir á lóðum ríkisins en gleymir hvar börn í þessum hverfum eiga að ganga í skóla. Þeim fylgja engin áform um uppbyggingu leik- eða grunnskóla. Eru þetta ekki gömul áform á nýjum glærum?
Það þarf jafnvægi milli þéttingar og grænna svæða. Milli nýrrar byggðar og þróunar í grónum hverfum. Borgin á að vera þannig skipulögð að fólk geti byggt upp líf sitt án þess að skuldsetja sig upp í rjáfur og án þess að hækkun opinberra gjalda sé lögmál.
Við trúum því að Reykjavík geti gert betur. Með nýjum meirihluta í borgarstjórn ætlum við að skila því. Við óskum eftir stuðningi þann 16. maí.
Höfundur er á lista Framsóknar í Reykjavík.
