Skoðun

Þegar sann­leikur er sagður lygi

Húnbogi Sólon Gunnþórsson skrifar

Í Neskaupstað gengur sá orðrómur að verið sé að ljúga því að verið sé að loka hjúkrunardeildinni í Neskaupstað, eða að hún sé á förum. Hér er þó enginn að ljúga. Þvert á móti liggja staðreyndirnar fyrir á prenti og þær koma beint frá Heilbrigðisstofnun Austurlands.

Í ársskýrslu HSA fyrir árið 2025, á bls. 1–3 í ávarpi forstjóra, kemur skýrt fram að unnið hafi verið að því að styrkja göngudeildarstarfsemi HSA og að til þess þurfi göngudeildin húsnæði. Þar segir orðrétt: „Unnið hefur verið að því að göngudeildin fái það húsnæði sem nú hýsir hjúkrunarheimilið í Neskaupstað.“

Í sama kafla segir jafnframt: „Við vitum jú öll að það hjúkrunarheimili þrátt fyrir góða starfsemi uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru til húsnæðis hjúkrunarheimila en myndi nýtast vel annarri starfsemi sjúkrahússins.“

Og áfram: „Vegna þessa var unnið að því í samvinnu við Fjarðabyggð að klára samkomulagið um ,,Gott að eldast“.“ Hlekkur á frétt: https://www.fjardabyggd.is/frettir/fr%C3%A9ttatilkynning-fjar%C3%B0abygg%C3%B0ar-vegna-uppbyggingar-og-eflingar-%C3%BEj%C3%B3nustu-vi%C3%B0-eldri-borgara

Þetta eru því ekki hugmyndir sem við höfum fundið upp í pólitískum tilgangi. Þetta er stefnumótun og vinna sem HSA hefur sjálft kynnt opinberlega í sinni eigin ársskýrslu.

Ársskýrsla HSA 2025: Ársskýrsla HSA 2025

Svo liggja einnig fyrir orð ráðherra sjálfrar, Ingu Sæland, þegar kynnt var uppbygging 20 nýrra hjúkrunarrýma við Hulduhlíð. Í þeirri kynningu kom skýrt fram að hjúkrunarrýmum í Fjarðabyggð myndi fjölga um tíu, en ekki 20. Sá mismunur segir meira en mörg orð. Sem endurspeglast líka í því að ekki er tekið nýtt heimilisfólk inn á hjúkrunarheimilið í Neskaupstað þrátt fyrir að þar séu nokkur laus rými.

Frétt RÚV um málið: Ætla að tæma biðlista í hjúkrunarrými fyrir lok 2029 – RÚV

Þeir sem kjósa að horfa fram hjá þessum staðreyndum eða kalla þetta „lygar“ eru í raun að afvegaleiða umræðuna. Þetta snýst ekki um pólitísk stig. Þetta snýst um að standa vörð um þjónustu við eldra fólk í Fjarðabyggð og tryggja að hjúkrunarrými verði áfram hluti af samfélaginu okkar.

Við í Sjálfstæðisflokknum í Fjarðabyggð styðjum heilshugar uppbyggingu sjúkrahússins og göngudeildarinnar. Öflug göngudeild er mikilvægt framfaraskref fyrir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi.

Á sama tíma verðum við að tryggja að hjúkrunarrými verði áfram til staðar í Neskaupstað. Það er ekki áróður eða hræðsluáróður heldur ábyrg hagsmunagæsla fyrir samfélagið okkar.

Í stefnuskránni okkar er þetta alveg skýrt, við erum ekki að hugsa um að gera eitthvað í þessum málum heldur leggjum við þar til aðgerðir sem við ætlum að hrinda í framkvæmd. Atkvæði til Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð er trygging fyrir því að þessum málum verði sinnt af fullum þunga. Stefnuskrá: https://xdfjb.is/stefnan/

Höfundur skipar 4. sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð.

