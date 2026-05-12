Ég hef sterk tengsl við atvinnulífið og starfa daglega að mikilvægum grunninnviðum bæjarins, auk þess að þekkja vel til stjórnsýslu annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Við í Samfylkingunni í Hafnarfirði höfum fylgst náið með þeirri vaxandi tilhneigingu hjá sveitarfélögum að útvista stórum hluta af verklegum framkvæmdum og þjónustu til einkaaðila.
Við teljum útvistun í sjálfu sér geta verið af hinu góða. Ef staðið er faglega að málum, með skýrum útboðsskilmálum og vel ígrunduðum verkefnalýsingum, skapast tækifæri til að gera ríkar kröfur um gæði og öryggi. Á sama tíma fær atvinnulífið svigrúm til að nýta sérþekkingu sína og koma með framsæknar lausnir að borðinu. En það er eitt mikilvægt atriði sem hefur oft viljað gleymast í þessari þróun, og það er sjálft eftirlitið.
Oft og tíðum hefur eftirlit með framkvæmdum verið ábótavant. Það getur verið krefjandi fyrir stjórnsýsluna að byggja upp og viðhalda öflugu, raunhæfu og reglubundnu eftirlitskerfi, enda fylgir því óhjákvæmilegur kostnaður. Afleiðingin hefur stundum orðið sú að verktakavinnan fær á sig blæ sjálfsafgreiðslu, þar sem verktakar bera í raun eftirlit með sjálfum sér, eða að eftirlitinu er haldið í lágmarki til að ná fram skammtímasparnaði.
Við í Samfylkingunni viljum nálgast þetta öðruvísi. Við lítum á útvistun sem stjórntæki til að bæta þjónustu og gæði, ekki sem leið til að draga úr ábyrgð bæjarins gagnvart íbúum sínum. Til að tryggja þetta viljum við m.a. setja mun strangari kröfur um öryggis- og gæðakerfi beint inn í útboðsgögnin. Það má ekki snúast eingöngu um að fá verkið unnið á sem hagkvæmastan hátt, heldur einnig um að skýrt sé hvaða verklag, stjórnunaraðferðir og innri ferlar verða lagðir til grundvallar.
Ein öflug leið til þessa er að krefjast viðurkenndra vottana, af þeim fyrirtækjum sem taka að sér verkefni fyrir Hafnarfjarðarbæ. Með því að gera slíkar kröfur erum við að færa eftirlitið upp á hærra plan. Þegar verktaki starfar samkvæmt vottuðu kerfi fylgir því að utanaðkomandi, óháðir fagaðilar taka út og staðfesta að farið sé að ströngustu kröfum varðandi gæði og öryggi.
Þessi nálgun styrkir stöðu sveitarfélagsins umtalsvert. Með því að krefjast vottana erum við ekki að losna við eftirlitsþörfina, heldur að mæta henni á skilvirkari og áreiðanlegri hátt. Við í Samfylkingunni leggjum áherslu á að bæjarbúar, starfsfólk og verktakar geti treyst því að verk séu unnin af fagmennsku, og að kröfur um öryggi og gæði séu virk verkfæri í öllum framkvæmdum, en ekki bara orð á blaði.
Höfundur skipar 13. sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.
Huld Hafliðadóttir skrifar
Húnbogi Sólon Gunnþórsson skrifar
Anna Sigga Jökuls Ragnheiðardóttir skrifar
Árni Freyr Ársælsson skrifar
Ágústa Ágústsdóttir skrifar
Steinunn Gyðu-og Guðjónsdóttir skrifar
Eyþór Máni Steinarsson skrifar
Beitir Ólafsson skrifar
Skúli Helgason skrifar
Gundega Jaunlinina skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir ,Þorsteinn Hjartarson skrifar
Helga Edwardsdóttir skrifar
Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Helga Rósa Másdóttir skrifar
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Óskar Steinn Ómarsson skrifar
Una María Óskarsdóttir skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Sigurður Rúnarsson skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Sigurður Örn Hilmarsson skrifar
Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Gunnar Sær Ragnarsson skrifar
Valborg Ösp Á. Warén,Adam Ingi Guðlaugsson skrifar
Aldís Ylfa Heimisdóttir skrifar