Skoðun

Vinnustaðaleikskólar í stað hæg­fara upp­byggingar

Sigurður Rúnarsson skrifar

Flokkur fólksins vill að borgin heimili stærri vinnustöðum að setja á laggirnar leikskóla fyrir starfsmenn sína inn kerfis sjálfstætt starfandi leikskóla. Þannig mætti bregðast hratt við alvarlegum skorti á leikskólaplássum í Reykjavík.

Staðan er skýr. Þrátt fyrir áætlanir borgarinnar mun meginhluti nýrra leikskólaplássa ekki verða í boði fyrr en eftir árið 2027. Foreldrar bíða en kerfið bregst of hægt við.

Á sama tíma liggur fyrir að borgin er þegar með virkt fjármögnunarkerfi þar sem greiddar eru yfir 100 þúsund krónur á mánuði með hverju barni, auk húsnæðisframlags.

Fjármagnið er til staðar. Vandinn er ekki skortur á fjármunum, heldur hægagangur og röng forgangsröðun.

Þegar fjölmargar fjölskyldur eru í óvissu með tilheyrandi álagi er ekki ásættanlegt að lausnirnar láti bíða eftir sér árum saman. Fólkið á að koma fyrst – svo allt hitt.

Tillaga Flokks fólksins er einföld:

  • Leyfum fyrirtækjum að opna leikskóla innan núverandi kerfis
  • Komum upp kerfi sem býður upp á blöndu af leikskólaplássi fyrir börn starfsfólks og barna úr nærliggjandi hverfi
  • Borgin greiðir sama framlag og annars staðar

Við erum ekki að kalla eftir flóknum breytingum eða auknum útgjöldum. Með þessari aðferð væri hægt að nýta það kerfi sem þegar er til staðar, með skýrari forgangsröðun. Þannig mætti fjölga leikskólaplássum hratt. Þessi aðferð fæli í sér stuðning við foreldra á vinnumarkaði, minnkað álag á borgarkerfið og myndi auka öryggi barnafjölskyldna

Flokkur fólksins leggur áherslu á að fjármunir borgarinnar fari fyrst og fremst í grunnþjónustu við börn og fjölskyldur. Lausn á margra ára leikskólavanda þolir enga bið.

Höfundur skipar 7. sæti á lista Flokks fólksins í Reykjavík.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Flokkur fólksins

