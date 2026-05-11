Bílastæðadans

Íbúar höfuðborgarsvæðisins kannast allir við það að keppast við það að finna bílastæði. Það reynist sífellt erfiðara þegar framboð þeirra mætir ekki eftirspurn á ákveðnum svæðum. Enn verra verður það þegar bílastæðið reynist gjaldskylt og jafnvel þarf ökumaður að rannsaka hvaða félag rekur hvaða stæði. Þessi höfuðverkur er manngerður vandi sem raungerist vegna pólítískra áherslna, sem enginn áhugi er fyrir nú þegar framkvæmd þeirra liggur fyrir.
Ókeypis afnot af mikilvægu plássi
Bílastæði eru áhugavert fyrirbæri. Eitt bílastæði er lítið og afmarkað autt svæði, sem þú geymir ákveðna eign á. Þrátt fyrir þetta er verðmæti þess óumdeilt. Verðmætið gengur á milljónum og eftirspurnin er mikil. Sérstaklega á svæðum þar sem mikið er um verslun og þjónustu. Sú þróun hefur átt sér stað sum staðar á höfuðborgarsvæðinu að gera nánast hvert bílastæði gjaldskyld í stórum stíl. Það hugnast okkur í Framsókn í Kópavogi ekki. Við teljum að venjulegt fólk eigi ekki að þurfa að greiða glórulausar fjárhæðir né sektir fyrir það að sækja verslun eða þjónustu í bænum, sækja fólk heim eða jafnvel fara heim til sín. Við viljum halda þeirri áherslu áfram á lofti að bílastæði verði ekki gjaldskyld í Kópavogi.
Bílastæði eiga að fylgja fasteignum
Því miður hefur áherslan verið sú síðustu ár að takmarka framboð bílastæða. Sérstaklega við nýbyggingar í von um að selja ákveðnar fasteignir til þeirra sem vilja lifa „bíllausum lífstíl“. Vandinn er sá að eftirspurn eftir þeim eignum er afar lítil, en það er staðreynd að margar slíkar íbúðir seljast illa eða jafnvel ekkert. Fasteignasalar rekja það til bílastæðaleysis og hafa fullyrt það í rituðu máli og viðtölum við fjölmiðla. Það sama á við um atvinnuhúsnæði, en atvinnurekendur hafa ekki sýnt áhuga á því að reka sína starfsemi í byggingu þar sem fá sem engin bílastæði fylgja. Við í Framsókn í Kópavogi heyrum þessar raddir og viljum endurskoða aðalskipulag Kópavogs með þær að sjónarmiði. Alla vega eitt bílastæði verður að fylgja hverri fasteign, og helst fleiri.
Samspil samgöngukosta
Nánast hver einasta fjölskylda á höfuðborgarsvæðinu rekur alla vega einn fjölskyldubíl. Það er ekki að fara að breytast neitt í bráð óháð deilum og pólítískum áherslum hverju sinni. Fólk þarf enn að komast leiða sinna og fjölskyldubíllinn er besta leiðin til þess að svo stöddu. Að sjálfsögðu viljum við efla almenningssamgöngur og gera það öruggt og fljótlegt fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur að ferðast. Þetta snýst um að gefa fólki raunverulegt val án þess að fórna einum samgöngukosti fyrir annan. Markmiðið er að finna jafnvægi, en þannig gefum við raunverulegt val í stað þess að neyða íbúa til að nota ákveðinn samgöngukost.
Höfundur er varabæjarfulltrúi og situr í 3. sæti á lista Framsóknar í Kópavogi.
