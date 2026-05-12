Í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 1994 var áberandi í orðræðu frambjóðenda og stuðningsmanna R-listans að kominn væri tími á að gefa Sjálfstæðismönnum frí eftir langa valdasetu í borginni. Birt var heilsíðuauglýsing í dagblöðunum undir yfirskriftinni „Gefum þeim frí, það er best fyrir alla“.
Síðan þá hafa Samfylkingin og forverar hennar verið nánast sleitulaust í meirihluta í borgarstjórn. Vísbendingar eru um að djúp gjá hafi myndast milli þess sem borgarbúar sannarlega vilja og þess sem Samfylkingin hefur upp á að bjóða. Í nýlegri könnun Gallup meðal borgarbúa sögðust 73% vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar.
Þetta segir meira en mörg orð. Nú rúmum þremur áratugum síðar má snúa orðum R-listafólks við. Löngu er tímabært að gefa Samfylkingunni frí og fá nýjan meirihluta við stýrið í Reykjavíkurborg. Það er sannarlega best fyrir alla.
Dæmi undanfarinna ára sanna að til að svo megi verða er aðeins einn valkostur, Sjálfstæðisflokkurinn.
Láttu atkvæðið telja
Frá árinu 2010 hefur Samfylkingin haft átta samstarfsflokka í meirihluta borgarstjórnar. Þrír þeirra bjóða ekki lengur fram undir eigin merkjum. Meirihlutinn hefur fallið ítrekað en ávallt hefur nýr flokkur fengist undir vagninn. Vörumst varadekkin sagði einhver.
Í framboði til borgarstjórnarkosninga eru fimm flokkar sem áður hafa hlaupið undir bagga með meirihluta Samfylkingarinnar. Framboðslisti Samfylkingarinnar er sömuleiðis einungis gamalt vín á nýjum belgjum, skipaður fólki sem haldið hefur um stjórnartaumana í borginni undanfarinn áratug.
Einungis einn flokkur sem nú er í borgarstjórn hefur ávallt staðið utan meirihluta á valdatíð Samfylkingarinnar, Sjálfstæðisflokkurinn.
Það er kominn tími á breytingar og það strax! Til að svo megi verða þarf að tryggja Sjálfstæðisflokknum ótvírætt umboð til að leiða nýjan meirihluta í Reykjavík.
Greiddu atkvæði með breytingum. Láttu atkvæðið telja og kjóstu Sjálfstæðisflokkinn 16. maí.
Höfundur er hæstaréttarlögmaður og þingmaður Sjálfstæðisflokksins
Höfundur er hæstaréttarlögmaður og þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Sigurður Rúnarsson skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Sigurður Örn Hilmarsson skrifar
Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Gunnar Sær Ragnarsson skrifar
Valborg Ösp Á. Warén,Adam Ingi Guðlaugsson skrifar
Aldís Ylfa Heimisdóttir skrifar
Njörður Sigurðsson skrifar
Hjalti Helgason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Svenný Kristins skrifar
Auður Kjartansdóttir skrifar
Ólafur Grétar Gunnarsson,Helgi Viborg skrifar
Helgi Karl Guðmundsson skrifar
Andri Már Óskarsson,Hulda Dóra Eysteinsdóttir skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Helga Björg Loftsdóttir skrifar
Ágúst Mogensen skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir skrifar
Bragi Hinrik Magnússon skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Davíð A. Stefánsson skrifar
Ásta Ólafsdóttir skrifar
Ingólfur Bender skrifar