20 ár eru liðin síðan fyrsta skóflustungan var tekin að byggingu 100 stúdentaíbúða í Hafnarfirði - við Bjarkavelli á Völlunum, á vegum Byggingafélags námsmanna. Síðan þá hefur ekki ein einasta stúdentaíbúð verið byggð í bænum, þrátt fyrir að íbúum hafi fjölgað hratt og þúsundir ungra Hafnfirðinga stundi nám á höfuðborgarsvæðinu.
Verra er að í september 2023 sendi Byggingafélag námsmanna bæjarráði Hafnarfjarðar formlegt erindi þar sem óskað var eftir lóðum og samstarfi um uppbyggingu stúdentaíbúða. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar svaraði ekki kallinu, heldur vísaði málinu í vinnu við aðalskipulag - þar sem það hefur einfaldlega dagað uppi. Samfylkingin í Hafnarfirði vill hefja samtalið strax og skipuleggja lóðir undir stúdentagarða og annað óhagnaðardrifið húsnæði í bænum, í samstarfi við Byggingafélag námsmanna og óhagnaðardrifin leigufélög á borð við Bjarg. Húsnæðisöryggi er forsenda þess að ungt fólk geti haldið áfram að búa í Hafnarfirði.
Öflugar almenningssamgöngur og mannvænt skipulag
Ungt fólk á að eiga raunverulegt val um fararmáta. Samfylkingin setur Borgarlínu og öflugt innanbæjarkerfi strætó í forgang, en nauðsynlegt er að endurskoða núverandi áætlanir sem gera ráð fyrir að kerfi borgarlínu tengist miðbæ Hafnarfjarðar í fyrsta lagi árið 2040. Þá ætlum við að gera strætó gjaldfrjálsan fyrir öll ungmenni að 18 ára aldri og halda áfram að byggja upp hjóla- og göngustíga með góðum tengingum yfir í nágrannasveitarfélögin. Skipulag bæjarins á að vera á forsendum mannlífs, með fjölbreyttu lóðaframboði fyrir fyrstu kaupendur, námsmenn og tekjulægri hópa og aukna áherslu á græn og opin svæði.
Græn svæði og fjölskylduvænn bær
Vellirnir eiga skilið almennilegt almenningssvæði. Samfylkingin ætlar að setja aukinn kraft í grænkun Valla, koma upp fjölskyldugarði í hverfinu og fjölga leiksvæðum víða um Hafnarfjörð, meðal annars í miðbænum. Samfellt grænt svæði meðfram Læknum og nýr almenningsgarður við Hörðuvelli mun tengja bæinn saman og bæta daglegt líf ungs fólks og barnafjölskyldna. Endurskoða þarf skipulag miðbæjarins og koma stærri hluta bílastæða þar undir jörð svo miðbærinn fái betur notið sín sem hjarta bæjarins.
Menning, listir og ungmennahús sem stendur undir nafni
Lifandi bær þarf rými fyrir sköpun. Samfylkingin ætlar að stækka Tónlistarskólann, reisa menningarhús og útvega rými fyrir vinnustofur ungra listamanna í bænum. Þannig fær skapandi fólk tækifæri til að festa rætur hér í stað þess að flytja annað. Síðast en ekki síst ætlum við að byggja upp öflugt ungmennahús fyrir 16–25 ára með víðtækri og faglegri þjónustu - hús sem er opið öllu ungu fólki, með sérstaka áherslu á jaðarsetta og félagslega einangraða hópa. Ungmennahús sem er ekki skellt fyrirvaralaust í lás eftir geðþótta bæjarfulltrúa.
Það er löngu tímabært að skipulag, uppbygging og þjónusta í Hafnarfirði taki mið af þörfum ungs fólks í bænum. Samfylkingin setur hagsmuni ungs fólks í fyrsta sæti með stúdentagörðum, öflugum almenningssamgöngum, grænum svæðum og lifandi mannlífi. Þannig verðum við sterkari - saman.
Höfundur skipar 7. sæti hjá Samfylkingunni í Hafnarfirði.
