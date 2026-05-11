Af góðum hug koma góð ráð

Þótt ég búi yfir reynslu víða að er ég í fyrsta skipti virkur þátttakandi í kosningabaráttu í Kópavogi. Það er skemmtileg lífsreynsla að taka þátt í viðburðum í tengslum við baráttuna, hringja í bæjarbúa, banka upp á og fá íbúa í stutt spjall.
Ekki veit ég hvort það er bundið við lífið í Kópavogi en það kemur mér á óvart – og þó ekki – hversu ánægðir og stoltir íbúar eru með bæinn sinn. Að sjálfsögðu eru einhver álitamál til staðar og verkefni sem betur má sinna. Þannig er það almennt í samfélögum, það má jafnan gera betur á einhverjum sviðum og að sumra mati forgangsraða með öðrum hætti. Lífssýn okkar er misjöfn.
Á undanförnum vikum hef ég heyrt í hundruðum bæjarbúa, ungum, eldri, fólki í efri byggðum, á Kársnesi og allt þar á milli. Fólk er ánægt og stolt af því að búa og tilheyra Kópavogi. Það er almenn gleði hjá eldra fólki með Virkni og vellíðan. Ekki ein óánægjurödd í hópi þeirra sem ég hef heyrt í, ekki ein.
Það er greinilegt að verið er að gera vel á þessu sviðinu og ekki annað í boði en að halda áfram á sömu braut, efla og auka starfsemina enn frekar. Þjóðin er að eldast og við þurfum að bregðast við og svara kallinu, leggja áherslu á andlega og líkamlega heilsu eldri sem yngri. Við viljum og ætlum að leggja okkar af mörkum í Kópavogi. Staðráðin í að sinna okkar eldri íbúum vel.
Þá eru bæjarbúar almennt ánægðir með grunnþjónustu bæjarins, sorphirðu, snjómokstur, gatnaþrif og þess háttar. Það má í þessu sambandi geta þess í að í þjónustukönnun meðal íbúa mældist ánægja með veitta þjónustu gríðarlega há eða 88%.
Ábyrgð og ráðdeild við hlið góðrar þjónustu
Í samtali okkar við íþróttafélögin á síðustu vikum er ánægja með aðstöðu og annað almennt mikil. Það þrengir sums staðar að, félögin eru stækkandi og því eru einhverjir vaxtaverkir til staðar. Þá eru allir að sjálfsögðu með sína óskalista. Eins og hjá heimilum þarf bærinn að forgangsraða, þó viljinn sé til staðar verður aldrei allt gert á sama tíma. Fram undan eru stórframkvæmdir hjá HK upp í Kórahverfi en fljótlega verður hafist handa við að reisa stúku við knattspyrnuvöll félagsins.
Leikskólamálin hafa verið í deiglunni. Á því sviði hefur núverandi meirihluta tekist að skapa stöðu sem önnur sveitfélög vilja innleiða hjá sér. Kópavogsmódelið svokallaða virkar vel, það er almenn ánægja hjá foreldrum barna sem eru á leikskólum bæjarins sem og hjá starfsfólki. Við höldum áfram að hlusta á foreldra og starfsfólk leikskólanna, þróa módelið áfram og gera enn betur.
Grundvöllur þess að hægt sé að framkvæma og byggja upp enn betra bæjarfélag er að rekstur og fjármál séu á góðum stað. Núverandi meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar hefur verið samstíga þegar kemur að rekstri bæjarins. Hann hefur sýnt ábyrgð og aðhald, skilað jákvæðri rekstrarniðurstöðu á sama tíma og þjónusta við heimili og fyrirtæki hefur verið aukin og bætt. Við viljum halda áfram á sömu braut. Sumir tala um valdþreytu hjá núverandi meirihluta. Það er öðru nær, við hlustum á íbúa og höfum mikla löngun til að þróa Kópavog áfram í þágu íbúa og fyrirtækja sem rekin eru innan marka bæjarfélagsins.
Margir viðmælenda minna enda símtölin við mig með orðunum „það er gott að búa í Kópavogi.“ Hvað sem hver segir þá eru þau orð í fullu gildi, íbúar eru heilt yfir stoltir og glaðir með bæinn sinn.
Fáum við til þess stuðning munum við ekki hvika frá þeirri stefnu að reka bæinn af ábyrgð og ráðdeild og á sama tíma höldum við höldum við áfram að byggja upp blómlegt mannlíf í Kópavogi. Markmið okkar er einfalt, að það sé hvergi betra búa en í Kópavogi.
Höfundur er fyrrverandi forstjóri og skipar 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Gunnar Sær Ragnarsson skrifar
Valborg Ösp Á. Warén,Adam Ingi Guðlaugsson skrifar
Aldís Ylfa Heimisdóttir skrifar
Njörður Sigurðsson skrifar
Hjalti Helgason skrifar
Björn Ólafsson skrifar
Svenný Kristins skrifar
Auður Kjartansdóttir skrifar
Ólafur Grétar Gunnarsson,Helgi Viborg skrifar
Helgi Karl Guðmundsson skrifar
Andri Már Óskarsson,Hulda Dóra Eysteinsdóttir skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Helga Björg Loftsdóttir skrifar
Ágúst Mogensen skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir skrifar
Bragi Hinrik Magnússon skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Davíð A. Stefánsson skrifar
Ásta Ólafsdóttir skrifar
Ingólfur Bender skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Ingvar Örn Ákason skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Þórdís Rós Harðardóttir skrifar