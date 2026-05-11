Skoðun

Upp­bygging sem skilar sér heim

Helgi Karl Guðmundsson skrifar

Flest okkar þekkja biðina eftir iðnaðarmanni á heimilið til að sinna “litlu” verkunum. Vandamálið er að það er of lítið af iðnaðarmönnum og verkefnin of mörg. Eftirspurn eftir kröftum þeirra er mikil í sjávarútvegi, ferðaþjónustu og fiskeldi. Sem er náttúrlega jákvætt vandamál en engu að síður vandamál sem kallar á skýrar aðgerðir.

Uppbygging nýs verknámshúss við Menntaskólann á Ísafirði er stórt og mikilvægt skref. Með bættri aðstöðu skapast raunhæf tækifæri til að efla verknám, fjölga nemendum og styrkja faglega menntun á svæðinu. En húsnæði eitt og sér dugar ekki. Við verðum jafnframt að tryggja sterkt samstarf við atvinnulífið svo nemendur komist á samning og ljúki námi með raunverulega færni sem nýtist strax á vinnumarkaði.

Að námi loknu fara einhverjir suður eða annað í frekara nám og einhverjir verða áfram á svæðinu, hefja starfsferil sinn og stofna fjölskyldur. Fyrir báða hópana skiptir máli að húsnæði sem hentar sé í boði, hvort sem er til leigu eða sölu.

Þess vegna leggjum við í Samfylkingunni í Ísafjarðarbæ höfuðáherslu á uppbyggingu húsnæðis fyrir bæði ungt og eldra fólk. Við teljum að besta leiðin til þess sé í samstarfi við óhagnaðardrifin leigufélög, því að öflugur leigumarkaður styrkir grunninn að heilbrigðum og stöðugum sölumarkaði.

Framtíðin krefst skýrra ákvarðana. Við þurfum að nýta þau tækifæri sem felast í nýrri aðstöðu, efla tengsl milli skóla, sveitarfélags og atvinnulífs og byggja upp samfélag þar sem menntun, atvinna og húsnæði haldast í hendur. Þannig tryggjum við að verknám í Ísafjarðarbæ verði enn öflugri stoð í samfélaginu og grunnur að sjálfbærri þróun til framtíðar.

Höfundur er rafmagnstæknifræðingur og skipar 2. sæti á lista Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

