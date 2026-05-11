Afreksíþróttafólkið heim í hérað

Stefna og aðgerðir þegar kemur að stuðningi við afreksíþróttafólk í sveitarfélaginu okkar þarfnast okkar athygli. Það má öllum vera ljóst að við getum gert töluvert betur til að styðja við íþróttafólkið okkar sem hefur skarað fram úr á sínu sviði, það ætlum við á D- listanum í Rangárþingi eystra að gera.
Það er alltof algengt að börn og ungmenni sem vilja ná langt í íþróttum þurfi að sækja æfingar í önnur sveitarfélög til að fá viðeigandi þjálfun og umhverfi til að vaxa og dafna í sinni íþrótt. Foreldrar standa frammi fyrir því að þurfa að keyra börn langar vegalengdir, til dæmis á Selfoss, með tilheyrandi kostnaði og jafnvel tekjutapi. Þetta er ekki sjálfbært til lengri tíma og getur orðið til þess að börn og ungmenni hætti að stunda sínar íþróttir. Það er óviðunandi staða.
Við á D-listanum viljum halda áfram að byggja upp íþróttamannvirki og skapa þar með umhverfi til þess að börn og ungmenni geti sinnt sinni íþrótt og náð árangri innan sveitarfélagsins. Mikil tækifæri eru t.d. fólgin í því að byggja upp betri aðstöðu í kringum frjálsar íþróttir og knattspyrnu.
Það mætti m.a. gera með því að:
Rangárþing eystra hefur alla burði til að standa þétt við bakið á íþróttafólki sem nær langt, það höfum við gert áður en við verðum að gera betur. Við eigum að vinna statt og stöðugt að því að ýta undir þessa hæfileika hjá börnum og ungmennum og hvetja fleiri til þátttöku. Með því að efla afreksstarf innan sveitarfélagsins erum við bæði að vinna að bættri lýðheilsu barna og ungmenna sem og efla forvarnarstarf sveitarfélagsins.
Markmiðið ætti að vera skýrt: að börn og ungmenni í sveitarfélaginu þurfi ekki að fara annað til að ná árangri – heldur geti þau vaxið, æft og náð langt hér heima í Rangárþingi eystra.
Andri Már Óskarsson sem skipar 3. sæti og Hulda Dóra Eysteinsdóttir sem skipar 4. sæti hjá D-listanum og öðrum lýðræðissinnum í Rangárþingi eystra.
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Auður Kjartansdóttir skrifar
Ólafur Grétar Gunnarsson,Helgi Viborg skrifar
Helgi Karl Guðmundsson skrifar
Andri Már Óskarsson,Hulda Dóra Eysteinsdóttir skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Helga Björg Loftsdóttir skrifar
Ágúst Mogensen skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir skrifar
Bragi Hinrik Magnússon skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Davíð A. Stefánsson skrifar
Ásta Ólafsdóttir skrifar
Ingólfur Bender skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Ingvar Örn Ákason skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Þórdís Rós Harðardóttir skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar
Isabel Alejandra Diaz skrifar
Garðar Gíslason skrifar
Hrafn Bjarnason skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Karólína Fabína Söebech skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar