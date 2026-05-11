Hafnarfjörður hefur alla þá burði til þess að verða eitt öflugasta atvinnusvæði landsins. Hér er fjölbreytt atvinnulíf og fólk sem er tilbúið að leggja hart að sér. Við þurfum að halda áfram að sækja fram og því þurfum við að skapa enn betri skilyrði fyrir fyrirtæki, starfsfólk og fjölskyldur.
Ábyrg stjórnun og betri skilyrði
Öflugt atvinnulíf verður ekki til af sjálfu sér. Það byggir á ábyrgri stjórnun, kröftugum innviðum og sveitarfélagi sem skilur mikilvægi þess að styðja við atvinnusköpun. Það er einmitt sú sýn sem Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði hefur lagt áherslu á, að bæjarfélagið sé áfram rekið af ábyrgð, með lágum álögum og skýrri framtíðarsýn.
Við þurfum að halda áfram að einfalda ferla. Fyrirtæki eiga ekki að þurfa að festast í óþarfa flækjustigi eða löngum biðtímum eftir leyfum og afgreiðslu. Sveitarfélag sem vinnur hratt og skilvirkt verður sjálfkrafa meira aðlaðandi fyrir atvinnulífið og skapar betri skilyrði fyrir ný störf og aukna verðmætasköpun.
Innviðir og sterkari framtíð
Við þurfum að tryggja áframhaldandi uppbyggingu atvinnusvæða, samgangna og annarra innviða. Fjöldi fyrirtækja hefur byggt upp eða flutt starfsemi sína til Hafnarfjarðar á undanförnum árum. Við sjálfstæðismenn höfum lagt áherslu á góð skilyrði fyrir atvinnustarfsemi með nægu lóðaframboði og lægri álögum. Hafnarfjörður hefur laðað til sín ný fyrirtæki í nýsköpun, þjónustu og framleiðslu, og við ætlum að halda því áfram.
Sterkt atvinnulíf skilar sér ekki bara í auknum tekjum sveitarfélagsins heldur líka í sterkara samfélagi. Þegar fyrirtækjum gengur vel skapast fleiri störf, aukið öryggi fyrir fjölskyldur og fleiri tækifæri fyrir ungt fólk til að byggja sér framtíð í Hafnarfirði.
Hafnarfjörður á áfram að vera það sveitarfélag sem fólk og fyrirtæki velja. Með áframhaldandi ábyrgri stjórnun, sterkum innviðum og jákvæðu viðmóti gagnvart atvinnulífinu getum við gert góðan bæ enn betri.
Höfundur er Helga Björg Loftsdóttir er í stjórn Hafnarfjarðarhafnar og skipar 6. sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.
