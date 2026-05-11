Fulltrúar Okkar Hveragerðis í bæjarstjórn og nefndum Hveragerðisbæjar hafa unnið statt og stöðugt að því að tryggja íbúum framúrskarandi þjónustu og lífsgæði í bæjarfélaginu. Rík áhersla hefur verið á fjölskylduvænt samfélag sem mótar að mörgu leyti meginstefið í stefnumálefnum Okkar Hveragerðis og málefnasamningi núverandi meirihluta bæjarstjórnar. Unnið hefur verið markvisst að því að gera þessar áherslur að veruleika á kjörtímabilinu með margvíslegum stuðningi við fjölskyldur og börn.
-70% lækkun vistunargjalda á leikskólum og fríar skólamáltíðir í grunnskólanum
Frá upphafi kjörtímabilsins hefur verið unnið að lækkun leikskólagjalda og hækkun frístundastyrks í skrefum. Árið 2026 munu leikskólagjöld hafa lækkað um 70% á kjörtímabilinu. Mánaðarleg vistunargjöld á leikskóla fyrir 8 tíma vistun hafa lækkað úr 29.270 kr. í upphafi kjörtímabils niður í 8.800 kr. með því að 6 klst. verði fríar á leikskólum Hveragerðisbæjar - án hækkunar annarra gjaldaliða á móti eða skerðingu þjónustu.
Frá og með skólaárinu 2024-2025 hafa nemendur við Grunnskólann í Hveragerði fengið fríar skólamáltíðir. Þá var kostnaður fyrir hvert barn sem var alla skóladaga í skólamáltíð kr. 90.000 á ári sem fjölskyldur grunnskólabarna í bænum þurfa ekki lengur að standa straum af.
-Nær tvöföldun frístundastyrks
Árið 2026 hefur frístundastyrkur verið hækkaður um 92% á kjörtímabilinu, en hann var í upphafi kjörtímabils 26.000 kr. og nemur 50.000 kr. árið 2026.
-Foreldragreiðslur, jöfnun vistunargjalda hjá dagforeldrum og tæming biðlista á leikskólum
Til að mæta löngum biðlistum eftir leikskólaplássi í upphafi kjörtímabils var haustið 2022 komið á mánaðarlegum foreldragreiðslum til foreldra barna eldri en 12 mánaða sem höfðu ekki fengið vistunarboð á leikskóla eða hjá dagforeldri. Greiðslurnar námu þá 110.000 kr. á mánuði og árið 2026 nema þær 129.000 kr. á mánuði.
Þá eru áfram í gildi reglur Hveragerðisbæjar sem kveða á um viðbótargreiðslur til jöfnunar vistunargjalda hjá dagforeldrum. Þurfi barn að vera í vistun hjá dagforeldri fram að úthlutun á leikskólaplássi þá greiðir Hveragerðisbær viðbótargreiðslur til að jafna kostnað við dagvistunina. Þannig tryggir Hveragerðisbær að foreldrar þurfi ekki að greiða hærri vistunargjöld ef bið er eftir leikskólaplássi.
Afar ánægjulegt að segja frá því að með byggingu nýrra deilda við leikskólann Óskaland hefur nú hefur tekist að tryggja öllum börnum í Hveragerði leikskólapláss frá 12 mánaða aldri. Áfram verður unnið að undirbúningi byggingar nýs leikskóla í Kambalandi til að tryggja nægt framboð á leikskólaplássum á komandi árum í takt við áframhaldandi þróun byggðar.
-Leitum áfram leiða til stuðnings við barnafjölskyldur
Okkar Hveragerði mun áfram leita leiða til að styðja enn betur við barnafjölskyldur í Hveragerði á komandi árum í samtali og samvinnu við bæjarbúa og þannig taka mikilvæg skref til að tryggja stoðir gæðaríks samfélags í fallega bænum okkar.
Höfundar skipa 1. -3. sæti á lista Okkar Hveragerðis.
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Davíð A. Stefánsson skrifar
Ásta Ólafsdóttir skrifar
Ingólfur Bender skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Ingvar Örn Ákason skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Þórdís Rós Harðardóttir skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar
Isabel Alejandra Diaz skrifar
Garðar Gíslason skrifar
Hrafn Bjarnason skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Karólína Fabína Söebech skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar
Stein Olav Romslo,Anna Margrét Ólafsdóttir skrifar
Guðlaugur Kristmundsson skrifar
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Hildur Einarsdóttir skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Sigurþóra Bergsdóttir skrifar
Dóra Þorleifsdóttir skrifar