Skoðun

Tíma­bært að endur­hugsa mið­bæ Hafnar­fjarðar

Davíð A. Stefánsson skrifar

Það þarf að endurskipuleggja og endurgera miðbæ Hafnarfjarðar samhliða þeirri uppbyggingu sem þar hefur verið. Jafnframt þarf að tengja hann betur við aðliggjandi hverfi. Þá þurfum við að nýta strandlínuna og hafnarsvæðið meira en nú er.

Gefa þarfi fólki meira rými í bænum – uppákomum, leikjum og hverskonar starfsemi. Það þarf að efla almenningssamgöngur til og frá miðbænum og bæta tengingar frá aðliggjandi hverfum með hjóla og gönguleiðum. Raunar þarf að tengja hann betur við höfuðborgarsvæðið í heild sinni. Jafnframt þarf að fækka bílastæðum ofanjarðar og nýta verðmætar lóðir á svæðinu til að byggja verslunar- og þjónusturými í hæfilegri blöndu við íbúðir.

Þá þarf að nýta betur eitt sterkasta einkenni miðbæjarins höfnina og strandlínuna með betri tengingu við miðbæinn og nærliggjandi bæjarhlutum. Einnig að gera svæðin meira aðlaðandi með fleiri og vistlegri áningarstöðum, gróðri, sögu og list. Fyrst og fremst þarf að vera nægt almenningsrými við sjóinn, og raunar í miðbænum öllum, fyrir íbúa til að dvelja í og móta sitt mannlíf og sína menningu, verslun og viðskipti.

Höfundur situr í 3ja sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.

