Skoðun

Hverju ætla fram­bjóð­endur í þínu sveitar­fé­lagi að breyta til að tryggja upp­byggingu og við­hald nauð­syn­legra inn­viða?

Ingólfur Bender skrifar

Traustir innviðir eru undirstaða samkeppnishæfni Íslands. Ákvarðanir sveitarstjórna um uppbyggingu, viðhald og forgangsröðun innviða geta annaðhvort stutt við framþróun eða tafið fyrir henni. 

Vissir þú að sveitarfélagavegir eru víða holóttir og hættulegir og að innviðaskuld vegna 13.000 kílómetra sveitarfélagavega er metin allt að 90 milljarðar króna? Þá eru fasteignir sveitarfélaga víða í slæmu ástandi; um 9.000 fasteignir eru í eigu þeirra og 80% þeirra eru eldri en 20 ára. Þar að auki er ástand fráveitna og annarra grunninnviða sveitarfélaga víða mjög slæmt en viðhaldsskuld sveitarfélaga nemur um 300 milljörðum króna. 

Þetta eru tölur sem ekki er hægt að líta fram hjá. Þær eru merki um uppsafnaða vanrækslu sem hefur áhrif á öryggi, þjónustu og umhverfi fyrirtækja og heimila. Velferð íbúa og rekstur fyrirtækja byggir á traustum og góðum innviðum. Án slíkra innviða nær sveitarfélagið ekki að blómstra. 

Þegar innviðir eru ekki í lagi bitnar það á samkeppnishæfni, framleiðni minnkar og kostnaður eykst. Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna er tækifæri til að spyrja skýrra spurninga. Hvernig ætla frambjóðendur að takast á við viðhaldsskuldina? Hvernig verður forgangsröðun háttað? Hvernig á að tryggja örugga og hagkvæma uppbyggingu til framtíðar?

Samtök iðnaðarins vekja athygli á slæmri stöðu innviða og leggja fram úrbótatillögur á vef samtakanna. 

Hefur þú spurt frambjóðendur í þínu sveitarfélagi hverju þau ætla að breyta? 

Höfundur er aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins.

