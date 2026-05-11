Traustir innviðir eru undirstaða samkeppnishæfni Íslands. Ákvarðanir sveitarstjórna um uppbyggingu, viðhald og forgangsröðun innviða geta annaðhvort stutt við framþróun eða tafið fyrir henni.
Vissir þú að sveitarfélagavegir eru víða holóttir og hættulegir og að innviðaskuld vegna 13.000 kílómetra sveitarfélagavega er metin allt að 90 milljarðar króna? Þá eru fasteignir sveitarfélaga víða í slæmu ástandi; um 9.000 fasteignir eru í eigu þeirra og 80% þeirra eru eldri en 20 ára. Þar að auki er ástand fráveitna og annarra grunninnviða sveitarfélaga víða mjög slæmt en viðhaldsskuld sveitarfélaga nemur um 300 milljörðum króna.
Þetta eru tölur sem ekki er hægt að líta fram hjá. Þær eru merki um uppsafnaða vanrækslu sem hefur áhrif á öryggi, þjónustu og umhverfi fyrirtækja og heimila. Velferð íbúa og rekstur fyrirtækja byggir á traustum og góðum innviðum. Án slíkra innviða nær sveitarfélagið ekki að blómstra.
Þegar innviðir eru ekki í lagi bitnar það á samkeppnishæfni, framleiðni minnkar og kostnaður eykst. Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna er tækifæri til að spyrja skýrra spurninga. Hvernig ætla frambjóðendur að takast á við viðhaldsskuldina? Hvernig verður forgangsröðun háttað? Hvernig á að tryggja örugga og hagkvæma uppbyggingu til framtíðar?
Samtök iðnaðarins vekja athygli á slæmri stöðu innviða og leggja fram úrbótatillögur á vef samtakanna.
Hefur þú spurt frambjóðendur í þínu sveitarfélagi hverju þau ætla að breyta?
Höfundur er aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins.
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Davíð A. Stefánsson skrifar
Ásta Ólafsdóttir skrifar
Ingólfur Bender skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Ingvar Örn Ákason skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Þórdís Rós Harðardóttir skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar
Isabel Alejandra Diaz skrifar
Garðar Gíslason skrifar
Hrafn Bjarnason skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Karólína Fabína Söebech skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar
Stein Olav Romslo,Anna Margrét Ólafsdóttir skrifar
Guðlaugur Kristmundsson skrifar
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Hildur Einarsdóttir skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Sigurþóra Bergsdóttir skrifar
Dóra Þorleifsdóttir skrifar