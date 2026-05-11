Skoðun

Óásættanlegar hagsmunatengingar kjörinna full­trúa

Linda Jónsdóttir skrifar

Þegar kjörnir fulltrúar eru orðnir beinir hagsmunaaðilar á kostnað almennings þá er ekki von á góðu. Hildur Björnsdóttir er beinn hagsmunaaðili við borgarlínuverkefnið. Það hlýtur að vera flestum ljóst að hún og eiginmaðurinn eru viðskiptafélagar Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og þar er á ferðinni mikið brall og brask sem er auðvitað í lagi svo lengi sem þau stjórna ekki borginni.

Páll Edwald er tengdur gegnum tengdaforeldra og þá þ.m.t. Ari Edwald. Tengdraforeldrar Páls sem eiga Reir verk ehf ásamt fjölda dótturfélaga í bransanum (eitt þeirra félaga er/var í sameiginlegu 50% eignarhaldi með Jóni Ásgeiri og co) voru að fá 3,5 milljarða framlag frá ríkinu og Reykjavíkurborg til að byggja 120 íbúðir í borgarlínuhverfinu Borgarhöfða. Utan um íbúðirnar 120 verður stofnað "óhagnaðardrifið" leigufélgag í einkaeigu - hvernig sem það mun virka. ,

Perónulega tel ég og við hjá OkkarBorg (X-R) farsælla að verkalýðsfélög og lífeyrissjóðir eigi að koma að svona gjörningum, hvað finnst íbúum Reykjavíkurborgar?

Sér fólk vafningana, snúningana og hagsmunatengingarnar?

Höfundur skipar sæti á framboðslista OkkarBorg XR.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið