Þegar kjörnir fulltrúar eru orðnir beinir hagsmunaaðilar á kostnað almennings þá er ekki von á góðu. Hildur Björnsdóttir er beinn hagsmunaaðili við borgarlínuverkefnið. Það hlýtur að vera flestum ljóst að hún og eiginmaðurinn eru viðskiptafélagar Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og þar er á ferðinni mikið brall og brask sem er auðvitað í lagi svo lengi sem þau stjórna ekki borginni.
Páll Edwald er tengdur gegnum tengdaforeldra og þá þ.m.t. Ari Edwald. Tengdraforeldrar Páls sem eiga Reir verk ehf ásamt fjölda dótturfélaga í bransanum (eitt þeirra félaga er/var í sameiginlegu 50% eignarhaldi með Jóni Ásgeiri og co) voru að fá 3,5 milljarða framlag frá ríkinu og Reykjavíkurborg til að byggja 120 íbúðir í borgarlínuhverfinu Borgarhöfða. Utan um íbúðirnar 120 verður stofnað "óhagnaðardrifið" leigufélgag í einkaeigu - hvernig sem það mun virka. ,
Perónulega tel ég og við hjá OkkarBorg (X-R) farsælla að verkalýðsfélög og lífeyrissjóðir eigi að koma að svona gjörningum, hvað finnst íbúum Reykjavíkurborgar?
Sér fólk vafningana, snúningana og hagsmunatengingarnar?
Höfundur skipar sæti á framboðslista OkkarBorg XR.
Björn Þór Rögnvaldsson skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Þórdís Rós Harðardóttir skrifar
Regína Ásvaldsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar
Margrét Lilja Pálsdóttir skrifar
Isabel Alejandra Diaz skrifar
Garðar Gíslason skrifar
Hrafn Bjarnason skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Karólína Fabína Söebech skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar
Stein Olav Romslo,Anna Margrét Ólafsdóttir skrifar
Guðlaugur Kristmundsson skrifar
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Hildur Einarsdóttir skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Sigurþóra Bergsdóttir skrifar
Dóra Þorleifsdóttir skrifar
Kristín Edda Óskarsdóttir skrifar
Inga Þyrí Kjartansdóttir skrifar
Jóhann Skagfjörð Magnússon skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
María Rún Þorsteinsdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar