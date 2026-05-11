Í Mosfellsbæ er gott að búa. Það er ekki tilviljun heldur afrakstur stöðugrar uppbyggingar í gegnum árin. En það er líka alltaf hægt að gera betur – og það hefur verið leiðarljós meirihluta Framsóknar, Viðreisnar og Samfylkingar á þessu kjörtímabili. Við höfum sett börn og eldri borgara í forgang, bætt þjónustu, aukið öryggi og byggt upp faglegt, gagnadrifið sveitarfélag án þess að gera lítið úr því sem á undan kom.
Við höfum styrkt grunnþjónustu bæjarins: – Sálfræðiþjónusta í skólum, – samningur við Bergið Headspace, – foreldrafærninámskeið, – félagsmiðstöðin Bólið opin allt árið, – endurbætur á skólalóðum og leiksvæðum eru allt dæmi um það.
Við höfum samþætt upplýsingakerfi, aukið skilvirkni og ráðist í markvissa stafræna vegferð. Félagsstarf eldri borgara hefur verið stóreflt og félags- og heilbrigðisþjónusta samþætt. Þetta er raunveruleg þjónustuaukning.
Þess vegna var athyglisvert að sjá grein Bryndísar Haraldsdóttur, þingmanns Sjálfstæðisflokksins í Kraganum, þar sem hún reynir að gera lítið úr árangri kjörtímabilsins í Mosfellsbæ. Tvö atriði í hennar málflutningi kalla sérstaklega á viðbrögð að þessu sinni, útsvarið og Mosó‑módelið.
Útsvarið
Álagningarhlutfall útsvars á tekjur einstaklinga var á árinu 2023 hækkað í 14,74% sem var hámarksútsvar. Árið áður, undir stjórn sjálfstæðismanna, var útsvar 4 punktum undir hámarki. Áhrifin af þessari hækkun eru eftirfarandi.
Ef það er áætlun sjálfstæðismanna að útsvar verði 4 punktum undir hámarki líkt og 2022, verði úrslit kosninganna á laugardag þeim hagfelld, væri fróðlegt að vita hvaða þjónusta yrði skorin niður til að mæta því.
Kjarni málsins er þessi: Útsvarslækkun sem skilar eins og einum kaffibolla á mánuði til tekjuhárra einstaklinga kostar bæjarfélagið tugmilljónir sem annars nýtast í þjónustu við börn, fjölskyldur og eldri borgara.
Mosó‑módelið
Öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu stóðu frammi fyrir miklum áskorunum í rekstri leikskóla: manneklu, veikindum, styttingu vinnuviku og lengra sumarleyfi starfsfólks. Mosfellsbær valdi að bregðast við með Mosó‑módelinu.
Módelið felur í sér:
Ný könnun sýnir að 83% starfsfólks telja breytingarnar hafa jákvæð áhrif á líðan barna, – 70% telja leikskólann eftirsóknarverðari vinnustað, – 50% foreldra upplifa meiri samveru fjölskyldunnar. Mjög gagnlegar ábendingar komu fram í könnununni m.a. um verklag í kringum skráningar og betri kynningu á möguleikum varðandi sveigjanlegan vistunartíma. Þær eru þegar komnar í úrvinnslu. Módelið er í stöðugri þróun, einmitt eins og fagleg stjórnsýsla á að vera.
Gerum betur – líka í umræðunni
Rekstur sveitarfélags krefst stöðugrar endurskoðunar og umbóta. Meirihluti Framsóknar, Viðreisnar og Samfylkingar í Mosfellsbæ hefur sýnt að hægt er að efla þjónustu, styrkja fagmennsku og halda góðum rekstri. Það væri reyndar æskilegt að umræðan sjálf færi í gegnum sömu gæðastjórnun – líka þegar hún er skrifuð til heimabæjarbrúks.
Höfundur er bæjarfulltrúi Samfylkingar í Mosfellsbæ.
