Í Hafnarfirði er margt vel gert. Hér er öflugt samfélag og skýr vilji til að halda áfram að þróa þjónustu og umhverfi í takt við þarfir íbúa.
Sveitarfélagið stendur frammi fyrir áskorunum sem krefjast heildstæðrar sýnar. Til að mæta þeim þarf að horfa á samfélagið í heild.
Lífsgæði íbúa ráðast af því hvernig þjónusta mætir þörfum fólks á mismunandi æviskeiðum. Börn, ungmenni, fjölskyldur og eldri borgarar þurfa að finna að þau hafi aðgang að stuðningi þegar á þarf að halda.
Ég hef lengi haft áhuga á samfélagsmálum og fylgst vel með því sem er að gerast í mínu nærumhverfi. Starf mitt í menntakerfinu, samskipti við fólk og þau verkefni sem ég hef tekist á við hafa sýnt mér hversu miklu máli skiptir hvernig við tökum ákvarðanir í sveitarfélaginu okkar. Ég hef séð hvernig góðar ákvarðanir geta styrkt fólk og hvernig skortur á úrræðum getur haft afdrifarík áhrif á daglegt líf fólks.
Menntun er grunnurinn
Sterkt menntakerfi er ein mikilvægasta stoð samfélagsins. Skólar eru ekki aðeins staðir þar sem nám fer fram heldur einnig lykilþáttur í félagslegri velferð barna og ungmenna.
Til að tryggja jöfn tækifæri þarf að efla stuðning og stoðþjónustu innan skólanna, fækka nemendum í umsjónarhópum, stytta biðlista eftir þjónustu og fjölga úrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda.
Félagslegt öryggi fyrir alla
Félagsþjónusta sveitarfélaga gegnir lykilhlutverki í að tryggja velferð íbúa. Mikilvægt er að hún sé aðgengileg, sveigjanleg og byggi á raunverulegum þörfum fólks.
Snemmtæk íhlutun, markviss stuðningur og gott samstarf milli kerfa geta haft afgerandi áhrif á líf einstaklinga og fjölskyldna.
Íþróttir og tómstundir sem forvörn
Öflugt íþrótta- og tómstundastarf er ekki aðeins mikilvægt fyrir heilsu og vellíðan heldur gegnir það einnig mikilvægu hlutverki í forvörnum. Aðgengi allra barna og ungmenna að slíku starfi skiptir máli, óháð bakgrunni og aðstæðum.
Öflugt tómstundastarf styrkir félagsfærni, eykur þátttöku og skapar tengsl sem hafa langtímaáhrif.
Samfélag þar sem fólk fær að blómstra
Sveitarstjórnarmál snúast ekki bara um einstaka málaflokka. Þau snúast um það hvernig við byggjum upp samfélag þar sem börn fá að blómstra, fjölskyldur fá stuðning og fólk finnur að það tilheyrir og getur treyst umhverfi sínu.
Framtíð Hafnarfjarðar ræðst af því hvernig okkur tekst að þróa bæjarfélagið í takt við breyttar þarfir fólks. Með skýrri sýn, góðu samstarfi og markvissum aðgerðum getum við skapað samfélag þar sem fleiri fá tækifæri til að vaxa og dafna.
Hlúum að fólkinu sem byggði bæinn
Samfélag fyrir fólk á öllum aldri þarf einnig að mæta þörfum eldri íbúa af virðingu, öryggi og raunverulegum stuðningi.
Mikilvægt er að ráðast í stórátak í heimaþjónustu þannig að fleiri geti búið lengur heima við góð lífsgæði. Jafnframt þarf að halda áfram uppbyggingu lífsgæðaíbúða fyrir eldri íbúa og fjölga hjúkrunarrýmum, meðal annars í Hamranesi, Hrafnistu og Vatnshlíð.
Fólkið sem byggði bæinn okkar á skilið þjónustu og umhverfi sem styður við sjálfstæði, öryggi og lífsgæði.
Ég vil sjá Hafnarfjörð þar sem:
Í raun snýst þetta einfaldlega um að búa í samfélagi þar sem við hugsum um hvert annað og tökum ábyrgð hvert á öðru.
Ég er að stíga mín fyrstu skref í pólitík. Ég geri það af auðmýkt, en líka af ábyrgð og vilja til að leggja mitt af mörkum.
Í grunninn snýst þetta um samfélag þar sem við sjáum hvert annað, styðjum hvert annað og byggjum bæ þar sem fólk fær raunveruleg tækifæri til að blómstra.
Höfundur skipar 8. sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.
