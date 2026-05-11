Sem oddviti Miðflokksins í Fjarðabyggð lít ég á atvinnumálin sem eitt mikilvægasta verkefni sveitarfélagsins. Störfin eru grunnurinn að öllu öðru. Þau skapa öryggi fyrir fjölskyldur, tekjur fyrir heimilin, líf í byggðakjörnunum og framtíð fyrir unga fólkið okkar. Ef störfin veikjast, veikist samfélagið allt.
Fjarðabyggð hefur byggst upp á dugnaði fólks, sterkum fyrirtækjum, sjávarútvegi, iðnaði, þjónustu, verslun og fjölbreyttu atvinnulífi. Þennan grunn eigum við að verja af festu. Það þýðir ekki að sveitarfélagið eigi að stjórna atvinnulífinu, heldur skapa því heilbrigt, einfalt og fyrirsjáanlegt umhverfi. Fyrirtæki þurfa að geta treyst því að ákvarðanir sveitarfélagsins séu skýrar, málsmeðferð skilvirk og gjöld hófleg.
Við þurfum að hlusta betur á atvinnurekendur, starfsfólk og íbúa. Það er fólkið á gólfinu sem þekkir raunveruleikann best. Sveitarfélagið á að vinna með atvinnulífinu, ekki gegn því. Þegar ný verkefni, framkvæmdir eða fjárfestingar eru í farvatninu þarf stjórnsýslan að vera lausnamiðuð. Við megum ekki missa tækifæri vegna seinagangs, óskýrra ferla eða skorts á framtíðarsýn.
Að verja störfin þýðir líka að hugsa til lengri tíma. Við þurfum að tryggja að hér sé nægt húsnæði, góðir innviðir, öflug þjónusta og aðstæður sem gera fólki kleift að setjast hér að. Atvinnulíf og búseta haldast í hendur. Fólk flytur ekki í sveitarfélag þar sem það sér hvorki örugga vinnu né góða framtíð fyrir fjölskylduna sína.
Miðflokkurinn leggur áherslu á skynsemi, ábyrgð og virðingu fyrir verðmætasköpun. Við vitum að opinber þjónusta verður ekki sterk nema atvinnulífið sé sterkt. Þess vegna viljum við verja störfin í Fjarðabyggð, styðja við fyrirtækin okkar og skapa jarðveg fyrir ný tækifæri. Framtíð byggðarinnar byggist á því að fólk hafi hér atvinnu, öryggi og trú á samfélaginu sínu.
Höfundur skipar 1.sæti á lista Miðflokksins.
