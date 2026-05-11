Leikskólinn er fyrsta skólastigið. Á sama tíma er hann lykilþjónusta í daglegu lífi fjölskyldna. Þetta ætlum við að viðurkenna með því að ná saman við ríkið um að lögfesta rétt barna til leikskólavistar. Það er mikið fagnaðarefni að ríkið skuli í fyrsta sinn vera tilbúið að leggja fjármagn í leikskólastigið og það er ekki tilviljun að það gerist á vakt Samfylkingarinnar.
Við þurfum stöðugt að leggja okkur fram við að bæta starfsaðstæður í leikskólum. Samfylkingin ætlar að leggja til 600 milljónir árlega eða 2,4 milljarða á næstu fjórum árum meðal annars til að mæta styttingu vinnuvikunnar. Það er öllum ljóst að hún kostar peninga. Við erum eini flokkurinn sem talar skýrt um það hve miklu fjármagni verði varið í að bæta vinnuumhverfið. Eftir kosningar viljum við taka samtalið við leikskólana um hvernig það fjármagn nýtist best í leikskólunum.
Systkinaforgangur og systkinaafsláttur eru þættir sem skipta foreldra miklu máli og því er Samfylkingin sammála. Við viljum að yngri systkini fái forgang að plássi í sama leikskóla og eldra systkini, enda gríðarlegt hagsmunamál fyrir foreldra. Það léttir álag á ungar fjölskyldur sem losna þá við að byrja og enda dagana á því að fara með börnin í tvo leikskóla sem eru kannski ekki einu sinni í sama hverfi. Varðandi systkinaafsláttinn viljum við áfram hafa 100% afslátt af leikskólagjöldum fyrir yngri systkini, það telur í buddunni.
Það er mikill skortur á leikskólakennurum og þarf að leita leiða til að fjölga þeim sem velja það að vera leikskólakennarar. Í leikskólunum starfar hópur ófaglærðs fólks sem á fullt erindi í námið og Samfylkingin vill styrkja þennan hóp til náms m.a. með námsstyrkjum. Við höfnum hugmyndum frá hægri um að stytta nám leikskólakennara loksins þegar aðsóknin í námið hefur tekið kipp upp á við. Við viljum ekki gengisfella nám kennara og grafa undan menntun þeirra. Það er ekki leið til að fjölga þeim og ber vott um óvirðingu við það mikilvæga starf sem leikskólakennarar sinna á þessu fyrsta skólastigi.
Við þurfum að komast upp úr einhverjum tilbúnum skotgröfum þar sem eru foreldrar á móti leikskólastarfsfólki. Það er ekki þannig. Við viljum öll það besta fyrir börnin. Yfir 90 % foreldra eru ánægð með starfið í leikskólum barna þeirra. Þá þarf að tryggja góð kjör leikskólastarfsfólks sem um leið skilar sér í betri þjónustu við börn og fjölskyldur. Samfylkingin – jafnaðarflokkur Íslands vill að samfélagið standi saman um þessar úrbætur. Fjármagnið á að koma úr sameiginlegum sjóðum okkar allra en ekki beint úr vösum foreldra. Þá leggjum við í púkk og samfélagið allt græðir á því.
Höfundar skipa 5. og 16. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí nk.
