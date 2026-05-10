Þótt ég telji mig ekki aldna þá þekki ég tímana tvenna í Kópavogi. Á ævi minni hefur íbúafjöldi hartnær þrefaldast og bærinn tekið stakkaskiptum, úr sveit í borg.
Frístundum uppvaxtaráranna var að stórum hluta varið í Smáranum, hvar UBK hafði aðstöðu í litlum vinnuskúr. Æfingar í hinum ýmsu íþróttum fóru fram til skiptis á misgóðum malar- og grasvöllum og ekki óþekkt að einhver barnanna kæmu hrófluð heim af æfingu eftir byltur á þeim fyrrnefnda.
Það vill svo skemmtilega til, eftir lok eigin knattspyrnuferils, að stórum hluta fullorðinsáranna hefur líka verið varið í Smáranum sem stuðningsmaður makans og barnanna.
Öllum sem horfa yfir svæðið nú er ljóst hve mikið hefur breyst, þótt gervigrasið búi enn til sár í hörðustu tæklingunum. Uppbygging Fífunnar, gervigras á Fífuvöllum bakvið Smárann, lagning gervigrass á Kópavogsvelli og athugun á fýsileika þess að hann verði alþjóðlega viðurkenndur keppnisvöllur. Þótt það sé ekki laust við að maður öfundi iðkendur af því að þurfa ekki að láta bjóða sér gamla vinnuskúrinn, þá er jafnframt ljóst að lappa þarf upp á ýmislegt, til að mynda að skoða sterkari lýsingu á Kópavogsvelli. Það hyggjumst við í Sjálfstæðisflokknum gera.
Okkur er treystandi til að halda áfram
Ýmislegt við svæðið, Smárann, Lindirnar og Salina, ber þess þó merki að áður hafi öldin verið önnur. Dæmi um slíkt er Reykjanesbrautin, sem lengi hefur verið Þrándur í Götu fyrir gangandi og hjólandi. Á komandi kjörtímabili hyggst Sjálfstæðisflokkurinn stefna að því að brúa þann tálma í bókstaflegri merkingu, með byggingu hjóla- og göngubrúar yfir brautina.
Á kjörtímabilinu hefur verið byggt upp í Glaðheimum og við hyggjumst reka smiðshöggið á þá uppbyggingu. Fyrstu skrefin hafa jafnframt verið stigin við nýja sýn Smáralindar – úr verslunarsmiðstöð í menningarmiðstöð – með nýrri mathöll, auk þess að fyrirhugað er að þar rísi bókasafn. Og þótt hún standi nærri Smárahverfinu þá hefur þar verið vöntun á hverfiskjarna. Þar hyggjumst við gera bragarbót á.
Perla hverfisins er að svo að sjálfsögðu Kópavogsdalurinn. Varla líður dagur án þess að ég, líkt og svo margir Kópavogsbúar, njóti hans, hvort sem það er á göngu, hlaupum eða hjóli. Á teikniborðinu eru ýmsar hugmyndir til nýtingar á nærumhverfi dalsins, án þess að það komi niður á nýtingu hans til útivistar, til að mynda með uppsetningu listaverka, fleiri söguskiltum og aðskildum göngu- og hjólastígum þar sem því verður við komið.
Við hvarf Sorpu af Dalvegi skapast svo miklir möguleikar en þar sjáum við fyrir okkur ýmsar verslanir, rými fyrir útimarkað og skapandi greinar, matsölustaði og mögulega tjörn, sem á veturna gæti nýst til skautaiðkunar.
Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi hefur sýnt það að honum er treystandi fyrir uppbyggingu án þess að það komi niður á bæjarsjóði eða þjónustu og lögbundnum gjöldum á íbúa. Á kjördag er valið því skýrt.
Höfundur er sölu- og markaðsstjóri og skipar 6. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
